대한항공, 국내 최초 지자체 연계 UAM 실증 성공

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 20일 인천 도서지역에서 UAM 실증 비행에 성공했다
- 정부·지자체·민간 협력으로 국내 최초 지자체 연계 실증을 완료했다
- 자체 관제시스템 ACROSS로 도서지역 운항통제와 교통관리를 검증했다
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자체 개발 통합 관제 시스템 'ACROSS' 활용…운항통제·교통관리 수행
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 국내 최초로 지방자치단체와 연계한 도심항공교통(UAM) 실증 비행에 성공했다.
대한항공은 인천국제공항공사, KT, 현대자동차, 현대건설과 구성한 'K-UAM One Team'의 일원으로 지난 20일 인천 도서지역에서 UAM 실증 비행을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.
이번 실증은 국토교통부와 인천광역시가 주관하고 항공우주산학융합원과 한국항공우주연구원이 참여했다. 정부와 지자체, 민간 기업이 협력해 공공서비스 발굴부터 운항 노선 설계, 현장 비행 검증까지 수행한 국내 최초의 지자체 연계 UAM 실증이다.
실증 비행은 대역기를 활용해 인천 영종도 거잠포에서 덕적도를 거쳐 왕산마리나에 이르는 구간에서 진행됐다. 대역기는 실제 UAM 기체 대신 실증에 투입하는 항공기다.
대한항공은 자체 개발한 UAM 통합 관제 시스템 'ACROSS'를 활용해 운항통제와 교통관리를 수행했다. 이를 통해 기존 실증 사업에서 검증한 기술과 운용 절차를 도서지역 운항 환경에 적용하고 통합 운용 가능성을 확인했다.
ACROSS는 다수의 UAM 기체가 도심 상공을 안전하게 운항할 수 있도록 운항통제와 교통관리를 지원하는 통합 관제 솔루션이다. 올해 인천시의 UAM 체계 구축 사업에서 통합 관제 시스템으로 선정됐으며 오는 12월 1단계 구축을 완료할 예정이다.
대한항공은 앞으로 국토교통부 연구개발 과제를 통해 ACROSS의 시스템 자동화와 운항통제·교통관리 기능을 고도화할 계획이다. 아울러 K-UAM One Team 참여 기업들과 협력해 UAM 상용화를 위한 기술 개발과 운용 기반 구축을 이어갈 방침이다.
heoneykim@newspim.com