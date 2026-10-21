KT, 인천 도서지역 UAM 실증 완료...5G·위성 통신 성공률 100%

AI 핵심 요약beta
- KT가 21일 인천 도서지역에서 공공형 UAM 실증을 완료했다
- AI 교통관리 플랫폼과 5G·위성망을 적용해 운용 가능성을 검증했다
- 해상 비행 구간에서 항공기 위치정보 통신 성공률 100%를 기록했다
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AI 교통관리 적용...공공형 UAM 상용화 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 인천 도서지역에서 도심항공교통(UAM) 실증을 완료했다. 인공지능(AI) 기반 교통관리 기술과 5G·위성 통신망을 실제 비행 환경에 적용해 항공기 위치정보 전송에서 100% 통신 성공률을 기록했다.
KT는 인천광역시, 항공우주산학융합원, K-UAM 원팀과 함께 인천 도서지역에서 공공형 UAM 실증을 완료했다고 21일 밝혔다.
K-UAM 원팀은 KT와 현대자동차, 현대건설, 인천국제공항공사, 대한항공으로 구성된 협력체다. 이번 실증에는 국토교통부와 한국항공우주연구원도 참여했다.
이번 실증은 영종도 거잠포·왕산마리나와 덕적도를 오가는 노선에서 진행됐다. 도서지역 주민의 교통 접근성을 높이기 위한 UAM 운항 노선을 구체화하고 실제 비행을 통해 운용 가능성을 검증했다.
KT에 따르면 이번 실증은 국토교통부와 지방정부, 민간기업이 협력해 추진한 국내 최초 도서지역 공공형 UAM 실증 사례다. 기존 선박 중심의 교통수단을 보완할 새로운 이동수단의 가능성을 확인했다는 설명이다.
KT는 자체 개발한 'UAM 에이전트 기반 교통관리 AX 플랫폼'을 5G·위성 하이브리드 항공망과 연계해 AI 기반 교통관리 기술을 검증했다.
UAM은 여러 항공기가 비교적 낮은 고도에서 동시에 운항하는 만큼 비행 계획과 항공기 위치, 기상 정보, 이착륙 시설인 버티포트의 운영 현황 등을 실시간으로 파악하는 교통관리 체계가 필요하다.
KT의 UAM 에이전트는 이러한 운항 정보를 AI로 분석해 적절한 출발·도착 시간을 제안하고, 상황별 표준운영절차(SOP)와 대응 방안을 제시하는 기술이다.
KT는 비행 계획 수립부터 착륙까지 교통관리 전 과정에 해당 기술을 적용해 실제 비행 환경에서도 AI 기반 의사결정 지원이 가능하다는 점을 확인했다.
해상 구간의 통신 안정성도 검증했다. 도서·해상지역은 통신 음영지역이 발생할 수 있어 항공기 위치정보 전송과 조종사 간 실시간 교신을 위한 안정적인 통신망 확보가 중요하다.
KT는 이를 위해 800MHz 대역의 UAM 전용 5G 항공망과 위성통신을 결합한 하이브리드 통신체계를 구축했다.
KT SAT과 함께 진행한 실증 결과 전체 비행 구간에서 항공기 위치정보를 UAM 교통관리 AX 플랫폼으로 전송하는 데 100% 통신 성공률을 기록했다. 해상 상공에서도 안정적인 음성통신 품질을 유지해 조종사와 교통관리 담당자 간 실시간 교신을 지원했다.
KT는 이번 실증에서 확보한 AI 교통관리 기술과 통신망 운용 경험을 바탕으로 공공형 UAM 서비스 확대와 상용화를 추진할 계획이다.
원만호 KT AX플랫폼본부장은 "이번 인천 도서지역 실증은 국토교통부와 지방정부, 민간기업이 함께 지역 교통 문제 해결을 위한 공공형 UAM 운영 모델의 가능성을 확인한 의미 있는 성과"라며 "UAM 교통관리 AX 플랫폼과 5G·위성 하이브리드 항공망, K-UAM 원팀과의 통합운용 경험을 바탕으로 공공형 UAM 서비스 확대와 대한민국 UAM 상용화를 선도해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com