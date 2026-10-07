대한항공, '2026 리더스 초이스 어워즈' 2개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 7일 콘데 나스트 트래블러 어워즈서 2개 부문 3위에 올랐다.
- 글로벌 항공사 부문은 작년 7위서 올해 3위로 뛰었다.
- 인천공항 일등석 라운지도 3위에 선정됐다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 글로벌 여행 전문 매체 콘데 나스트 트래블러가 주관하는 '2026 리더스 초이스 어워즈'에서 글로벌 항공사와 공항 라운지 부문 모두 3위에 올랐다.
대한항공은 '글로벌 항공사(International Airlines)' 부문 3위와 '글로벌 공항 라운지(International Airport Lounges)' 부문 3위에 각각 선정됐다고 7일 밝혔다.
콘데 나스트 트래블러는 뉴욕과 런던을 기반으로 전 세계 8개국에서 발행되는 럭셔리 여행 전문 매체다. 1987년부터 매년 진행해 온 리더스 초이스 어워즈는 전 세계 수십만 명의 독자가 실제 여행 경험을 바탕으로 투표해 우수 브랜드를 선정한다.
대한항공은 글로벌 항공사 부문에서 2024년과 지난해 2년 연속 7위를 기록한 데 이어 올해 3위로 순위를 끌어올렸다.
지난 4월 리뉴얼을 마친 인천국제공항 대한항공 일등석 라운지도 글로벌 공항 라운지 부문 3위에 선정됐다.
해당 라운지는 개방형 홀과 11개의 별실로 구성돼 있다. 중앙 홀에는 목재 기둥과 대들보, 모시 등 한국 전통 미학에서 영감을 얻은 디자인 요소를 적용했다.
대한항공 관계자는 "전 세계 수십만 명의 독자가 직접 참여하는 시상식에서 2개 부문 모두 상위 순위에 선정돼 영광스럽다"며 "앞으로도 최고의 서비스와 차별화된 여행 경험을 선사할 것"이라고 말했다.
대한항공은 최근 주요 글로벌 항공·여행 관련 시상식에서도 수상 실적을 이어가고 있다. 영국 런던에서 열린 스카이트랙스 주관 '2026 월드 에어라인 어워즈'에서는 '세계 최고 항공사' 종합 10위에 올랐다.
이 밖에도 '셀러스 인 더 스카이 어워즈 2026'에서 6개 부문, '와인즈 온 더 윙 2026'에서 5개 부문을 수상했다.
heoneykim@newspim.com