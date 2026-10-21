이노보테라퓨틱스, 증권신고서 제출

AI 핵심 요약beta
- 이노보테라퓨틱스는 21일 증권신고서를 제출하고 코스닥 공모에 돌입했다
- 총 220만주를 공모하며 희망가는 2만~2만4000원으로 제시했다
- 공모자금은 AI 신약개발 주요 파이프라인 임상과 연구개발에 투입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 26일~12월 2일 수요예측·12월 7~8일 청약
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 플랫폼 기반 신약개발 전문기업 이노보테라퓨틱스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다고 21일 밝혔다.
이노보테라퓨틱스의 총 공모주식 수는 220만주로 전량 신주다. 주당 희망 공모가액은 2만~2만4000원이며 희망 공모가 기준 총 공모금액은 440억~528억원이다.
회사는 오는 11월 26일부터 12월 2일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정한다. 12월 7~8일 일반청약을 거쳐 코스닥시장 상장을 추진할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다. 상장 예정 주식 수는 1414만3061주다.
2019년 설립된 이노보테라퓨틱스는 AI 기반 신약개발 플랫폼 '딥제마(DeepZema®)'를 활용해 면역·염증, 섬유증, 암 질환 분야의 합성신약을 연구개발하고 있다.
회사는 궤양성대장염 치료제 'INV-008'과 'INV-101', 흉터 치료제 'INV-001', 퇴행성관절염 치료제 'INV-004', 섬유증 치료제 'INV-002' 등을 주요 파이프라인으로 개발하고 있다. 이 가운데 INV-008은 대웅제약과 기술이전 계약을 체결했다.
흉터 치료제 INV-001은 임상 2상에서 통계적으로 유의한 흉터 치료 효과를 확인했으며 국내 임상 3상을 승인받아 후속 임상개발을 추진하고 있다고 회사 측은 설명했다.
이노보테라퓨틱스는 핵심 파이프라인을 중심으로 임상개발을 진행하는 동시에 기술이전 등 사업화를 추진할 계획이다. 후보물질별 개발 단계와 경쟁력을 고려해 핵심 자산에 자원을 집중하고 임상 과정에서 확보한 데이터를 토대로 글로벌 제약사와 파트너십 논의를 병행한다는 방침이다.
이번 상장을 통해 확보한 공모자금은 주요 파이프라인의 임상개발과 연구개발 역량 강화에 투입할 예정이다.
이노보테라퓨틱스 관계자는 "당사는 AI플랫폼 기반 신약개발 핵심역량을 바탕으로 임상 성과와 기술이전 실적을 축적하며 합성신약 개발 경쟁력을 입증해 왔다"며 "이번 코스닥 상장을 계기로 핵심 파이프라인의 개발을 가속화하고 글로벌 혁신신약 개발기업으로 도약하겠다"고 설명했다.
winter1004@newspim.com