삼성전자, 전 세계 63개국서 '삼성위크 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 21일 창립기념일을 맞아 63개국에서 삼성위크를 진행했다
- 삼성위크는 11월 1일부터 한 달간 한국에서 다양한 구매 혜택을 제공했다
- 최신 갤럭시 제품 구매 고객에게 전용 색상과 구글 AI 구독권을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카드사 결제 할인·무이자할부 등 결제 혜택
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자는 오는 11월 1일 창립기념일을 앞두고 전 세계 63개국에서 글로벌 프로모션을 진행한다.
삼성전자는 뉴스룸을 통해 창립기념일을 맞아 글로벌 프로모션 '삼성위크 2026'을 진행한다고 21일 밝혔다. 이달 12일부터 순차적으로 시작된 행사는 국가별로 기간이 다르며, 한국은 11월 1일부터 30일까지 운영된다.
삼성위크는 삼성닷컴을 통해 전 세계 소비자들을 대상으로 열리는 연중 최대 규모의 프로모션으로, 올해 7년째를 맞았다. 올해 행사는 '더 똑똑한 기술로 일상을 더욱 풍요롭게'라는 주제로 진행됐다.
이번 행사에서는 카드사 결제 할인, 무이자할부 등 다양한 결제 혜택을 제공한다. 여러 제품을 함께 구매할 경우 추가 혜택도 받을 수 있다. 삼성 리워즈 포인트는 기기와 액세서리 구매뿐 아니라 갤럭시 스토어, 삼성 아트 스토어 등 디지털 콘텐츠와 서비스 결제에도 사용 가능하다.
삼성 계정에 등록한 보유 기기를 바탕으로 고객의 라이프스타일에 맞춘 제품 추천을 받을 수 있다. 전문가 제품 관리 서비스인 '삼성케어플러스'와 보상판매 등 차별화된 고객 서비스도 이용할 수 있다.
최신 모바일 제품을 구매하는 고객은 갤럭시 Z 폴드8 울트라 그린 쉐도우, 갤럭시 Z 폴드8 피스타치오, 갤럭시 Z 플립8 민트 등 삼성닷컴 전용 색상을 선택할 수 있다. 새로운 갤럭시 Z 시리즈, 갤럭시 S26 FE, 갤럭시 탭 S12 시리즈 구매 시 '구글 AI 프로' 6개월 구독권도 제공된다.
행사에서는 인공지능(AI) 기반 제품들을 활용한 새로운 경험을 제시한다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 스마트 모니터와 함께 사용하면 장소에 구애받지 않고 업무에 몰입할 수 있다. 갤럭시 워치 울트라2와 갤럭시 S26 울트라의 조합은 체계적인 건강 관리 환경을 제공하며, 갤럭시 버즈4 프로가 운동의 즐거움을 더한다.
비스포크 AI 냉장고, 비스포크 오븐, 갤럭시 Z 폴드8을 함께 사용하면 식재료 관리와 레시피 추천을 지원하는 스마트 주방 환경이 완성된다. 마이크로 RGB와 사운드바의 조합으로 홈 엔터테인먼트를 즐기는 동안 비스포크 AI 콤보가 세탁부터 건조까지 간편하게 관리한다.
삼성전자는 행사 기간 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리 광장 등의 대형 전광판을 통해 '삼성위크 2026'을 소개하고 있다. 자세한 내용은 각 지역 삼성닷컴에서 확인할 수 있다.
raul1649@newspim.com