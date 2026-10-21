[로펌이슈] 법무법인 YK, 기업법무 지원 강화…업무용 차량 확대·배차시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 YK는 21일 기업법무 지원 차량을 추가 확보했다
- YK는 이달부터 차량 배차관리시스템을 도입해 운영을 강화했다
- 고객사 방문을 확대해 현장 중심 법률서비스를 제공할 계획이다
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변호사 고객사 방문 환경 조성 및 법률 논의
기업 고객과의 접점 확대 및 지원 체계 강화
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 법무법인 YK가 기업법무 서비스 확대에 맞춰 업무용 차량을 추가 확보하고 차량 배차관리시스템(TMS)을 도입했다.
YK는 고객사 방문과 외부 미팅 등 대외 업무를 지원하기 위해 차량 운영을 확대하고, 이달부터 TMS를 활용한 배차관리 체계를 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 조치는 기업 간 거래(B2B) 및 기업법무 분야의 업무 확대에 따라 늘어난 외부 업무 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 기업법무 담당 변호사들이 고객사를 직접 방문해 현장 상황을 파악하고 기업 관계자와 법률 현안을 논의할 수 있도록 지원 인프라를 강화한다는 취지다.
기업법무는 계약과 노무, 분쟁, 규제 대응 등 기업의 경영활동 전반과 밀접하게 연관돼 있다. 사안에 따라 서면이나 유선 상담만으로는 파악하기 어려운 사업장 환경과 업무 특성을 직접 확인하고, 기업 담당자와 구체적인 법률 쟁점을 논의하는 과정이 필요하다.
변호사가 고객사를 방문하면 기업은 상담을 위해 별도로 이동해야 하는 부담을 줄일 수 있다. 변호사도 사업 환경과 관련 자료를 바탕으로 기업이 직면한 법률 문제를 구체적으로 파악할 수 있어 현장 중심의 법률서비스 제공이 가능하다.
YK는 대외 업무용 차량을 추가 확보하는 동시에 차량 이용 수요와 배차 현황 등을 통합 관리할 수 있는 TMS를 도입했다. 해당 시스템은 B2B 및 기업법무 담당 변호사를 비롯해 외부 업무를 수행하는 주요 구성원이 이용하며, 차량 배차와 운영 현황을 체계적으로 관리하는 데 활용된다.
YK는 이번 운영체계 개선을 바탕으로 기업 고객과의 대면 접점을 확대하고, 기업법무 서비스 수요 변화에 맞춰 관련 업무 지원 인프라를 지속적으로 강화할 계획이다.
강경훈 법무법인 YK 대표변호사는 "기업의 법률 문제를 정확히 이해하기 위해서는 실제 사업환경을 살펴보고 담당자들의 이야기를 직접 듣는 과정도 중요하다"며 "기업 고객에게 한층 더 가까이 다가가 현장에서 필요한 법률서비스를 제공할 수 있도록 지원체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
windy@newspim.com