[로펌이슈] 법무법인 동인, KOMEA와 업무협약…국내 조선기자재 기업 美진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 동인과 KOMEA가 20일 미국 함정 MRO 진출 지원 업무협약을 체결했다
- 동인은 미국 MRO 관련 법률·계약·규제 자문 전담팀을 신설했다
- 양 기관은 시장정보 공유와 세미나 개최, 공급망 구축 협력에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무법인 동인(경영대표변호사 원창연)이 국내 조선·해양기자재 기업의 미국 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장 진출을 지원하기 위해 한국조선해양기자재공업협동조합(KOMEA)과 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 국내 중소 조선·해양기자재 기업이 미국 함정 MRO 시장에 진출하는 과정에서 발생할 수 있는 법률·제도적 문제에 대응하고 한·미 조선산업 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
동인은 협약을 계기로 주창열 변호사와 국제법무팀 등을 중심으로 MRO 전담팀을 신설한다. 전담팀은 미국 함정 MRO 관련 법률과 계약·규제 자문, 현지 법인 설립, 사업 파트너십 체결 등 해외사업에 필요한 법률서비스를 제공할 예정이다.
양 기관은 미국 함정 MRO 시장 정보를 공유하고 공동 세미나와 포럼 개최, 공급망 구축을 위한 협력사업 발굴에도 나선다. KOMEA는 국내 기업의 수요와 애로사항을 파악하고 산업계 협력 대상을 발굴하는 역할을 맡는다.
주창열 변호사는 "이번 협약은 국내 중소 조선·기자재 기업의 미국 시장 진출을 산업계와 법률 전문가가 함께 지원하는 협력체계를 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "기업들이 현지에서 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com