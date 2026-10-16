[로펌이슈] 세종, 러시아 연방 변호사협회와 기업법률지원 공동 세미나 개최

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한·러 투자·사업 관련 법률 쟁점 논의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종은 지난 15일 러시아 연방 변호사협회와 공동으로 한·러 기업활동에서 발생하는 주요 법률 쟁점과 실무적 대응 방안을 논의하는 세미나를 개최했다고 16일 밝혔다.

서울 세종 디타워 24층 GR 회의실에서 열린 이번 세미나는 양 기관이 구축해 온 협력 관계를 바탕으로 양국의 법률 실무 경험을 공유하고 기업활동과 관련한 주요 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

한·러 기업법률지원 공동 세미나 단체 사진. [사진=세종]

세미나에서는 세종 유라시아팀의 알렉세이 스투카러브 외국변호사가 발표자로 나서 한국 기업의 러시아 투자 및 현지 사업 운영 과정에서 발생하는 법률·규제상 고려사항을 설명했다. 러시아 기업이 한국 시장에 진출하거나 투자할 때 유의해야 할 법적 쟁점도 양국 법제를 비교하는 방식으로 소개했다.

특히 국제 제재와 수출통제 환경에서의 거래 구조 설계, 현지 법인 설립 및 운영, 계약 체결과 분쟁 해결 수단 선택 등 기업의 실질적인 의사결정 과정에서 발생하는 문제를 중점적으로 다뤘다.

이어진 토론에는 세종 유라시아팀의 신준호·백동화 외국변호사가 참여해 한·러 기업활동에 적용되는 규제 환경과 국제거래상 법률적 고려사항, 향후 협력 가능성 등을 논의했다.

백동화 외국변호사는 "양국을 오가는 거래는 법률 환경이 수시로 바뀌기 때문에 어느 한쪽의 시각만으로는 리스크를 온전히 파악하기 어렵다"며 "러시아 연방 변호사협회와의 정례 협력은 한국 기업과 러시아 기업 모두에 현장에서 바로 쓸 수 있는 조언을 제공하는 기반이 되고 있다"고 말했다.

세종은 법률 분야뿐 아니라 러시아와 유라시아 지역에 대한 이해를 높이기 위한 문화 교류에도 나섰다.

지난 12일에는 러시아 교육문화센터 뿌쉬낀하우스가 주최하고 세종 유라시아팀이 후원한 통상 전문가 서기원 저자의 신간 '모스크바는 눈물을 믿지 않는다' 출판기념 북토크가 열렸다.

'소련의 마지막부터 격변의 러시아까지'를 주제로 진행된 행사에는 주카자흐스탄 대사를 지낸 백주현 세종 고문과 드미트리 쿨킨 주한 러시아대사관 공사(부대사)를 비롯해 외교·법조·경제·학계 인사들이 참석했다. 러시아 국영 통신사 타스(TASS)도 행사 소식을 보도했다.

신준호 외국변호사는 "법률자문은 결국 상대 지역의 문화와 역사, 사람에 대한 이해에서 출발한다"며 "앞으로도 러시아 연방 변호사협회와의 전문 교류와 유라시아 지역을 깊이 이해할 수 있는 교류의 장을 이어가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com