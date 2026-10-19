[로펌이슈] 법무법인 세종, 임세진 전 부장검사 영입…기업 형사·규제 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종은 19일 임세진 전 서울고검 부장검사를 영입했다
- 임 변호사는 금융·증권범죄와 기업부패 수사 경험을 쌓았다
- 세종은 기업 형사·규제 리스크 대응 역량을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종은 기업의 형사·규제 리스크 대응 역량을 강화하기 위해 임세진 전 서울고등검찰청 부장검사(사법연수원 34기)를 영입했다고 19일 밝혔다.
임 변호사는 법무부 검찰과장과 형사기획과장 등 검찰 내 주요 보직을 거친 인물로, 금융·증권범죄와 기업·공직 부패, 범죄수익환수 분야에서 수사 경험을 쌓았다.
서울중앙지검을 시작으로 부산지검, 서울남부지검, 대검찰청 등에서 약 18년간 검사로 재직하며 다양한 형사사건의 수사와 공판 업무를 담당했다.
특히 서울남부지검 금융조사1부 부장검사 재직 당시 자본시장 불공정거래와 미공개중요정보 이용행위 등 금융·증권범죄 사건을 수사했다.
서울중앙지검 범죄수익환수부 부장검사로 근무하면서는 은행 임직원의 거액 횡령사건을 수사하고 은닉재산을 추적·환수해 피해 회복에 기여했다. 이 같은 전문성을 인정받아 2023년 대검찰청 범죄수익환수 분야 전문검사 인증을 받았다.
법무부 검찰과장과 형사기획과장 재직 시에는 검찰 인사·조직·예산 업무를 비롯해 주요 정책과 조직 관리 업무를 수행했다. 국회와 재정경제부, 행정안전부 등 유관기관과의 협업을 통해 검찰 행정 전반에 관한 실무 경험도 쌓았다.
오종한 세종 대표변호사(사법연수원 18기)는 "최근 기업을 둘러싼 형사 리스크는 금융·자본시장·공정거래·조세·노동 등 규제까지 결합되며 더욱 복잡해지고 있다"고 말했다.
이어 "검찰에서 핵심 보직을 두루 역임하며 다방면으로 깊이 있는 전문성을 갖춘 임세진 변호사의 합류를 통해 기업의 형사·규제 리스크 대응 전반에 걸쳐 보다 정교하고 입체적인 솔루션을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com