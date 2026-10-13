법무부, 초대 공소청 검찰총장 인선 착수…추천위원장에 문무일

AI 핵심 요약beta
- 법무부가 13일 초대 공소청 검찰총장 추천위를 구성했다
- 문무일 전 총장이 위원장을 맡고 위원 9명이 참여했다
- 법무부는 14일부터 21일까지 국민 천거를 진행한다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무부가 초대 공소청 검찰총장 인선을 위한 검찰총장후보추천위원회를 구성하고 국민 천거 절차에 돌입한다.
법무부는 13일 공소청 초대 검찰총장 후보자 추천을 위한 검찰총장후보추천위원회를 구성했다고 밝혔다. 이진수 법무부 장관 직무대행은 문무일 전 검찰총장을 위원장으로 위촉했다.
추천위원회는 당연직 위원 5명과 비당연직 위원 4명 등 총 9명으로 구성됐다.
당연직 위원은 기우종 법원행정처 차장, 김정욱 대한변호사협회장, 최봉경 한국법학교수회 회장, 김현수 법학전문대학원협의회 이사장, 이응철 법무부 형사사법국장이다.
비당연직 위원에는 문 전 총장을 비롯해 여정성 전 서울대학교 부총장, 심석태 세명대학교 특임교수, 백명재 서울서부스마일센터장이 위촉됐다.
법무부는 오는 14일부터 21일까지 검찰총장 제청대상자에 대한 국민 천거를 받는다. 개인은 물론 법인과 단체도 후보자로 적합하다고 판단하는 인물을 추천할 수 있다.
검찰총장 후보자는 공소청법에 따라 판사·검사·변호사 등으로 15년 이상 재직했거나 법률 관련 업무에 종사한 경력이 있어야 한다.
법무부 장관은 국민 천거 결과 등을 참고해 적합한 인물을 추천위원회에 심사대상자로 제시한다. 이후 추천위원회는 후보자들의 적격 여부를 심사해 3명 이상을 법무부 장관에게 추천한다. 법무부 장관은 추천 결과를 존중해 검찰총장 후보자를 제청하게 된다.
검찰총장 자리는 지난해 7월 심우정 전 총장 퇴임 이후 1년 3개월 넘게 공석 상태로, 현재 이정현 공소청 차장검사가 직무를 대행하고 있다.
hong90@newspim.com