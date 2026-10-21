H&L Advanced, 출범 후 첫 신입사원 공채

AI 핵심 요약beta
- H&L Advanced가 21일 출범 후 첫 신입사원 공개채용을 시작했다
- 경영관리직과 전문직군에서 각각 두 자릿수 인원을 선발한다
- 지원자는 분야별 요건에 따라 10일 또는 다음 달 1일까지 지원한다
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사업재편 효과 극대화·운영 효율성 제고 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HD현대케미칼과 롯데대산석화의 통합법인 H&L Advanced가 출범 이후 첫 신입사원 공개채용에 나선다.
H&L Advanced는 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 21일 밝혔다. 이번 채용에서는 경영관리직과 전문직군에서 각각 두 자릿수 인원을 선발할 예정이다.
경영관리직 모집 분야는 기획, 인사, 재무·회계, 영업, 생산관리, 안전·환경 등이다. 전공과 관계없이 학사 이상 학위 취득자 또는 2027년 2월 졸업 예정자가 지원할 수 있다. 지원 기간은 이날부터 다음 달 10일까지다.
전문직은 생산과 안전·환경 분야에서 다음 달 1일까지 지원자를 모집한다. 고등학교 및 전문학사 졸업자 또는 2027년 2월 졸업 예정자가 대상이며, 일반전형과 서산시 지역인재전형을 함께 운영한다.
H&L Advanced는 이번 채용을 통해 서울사무소와 대산사업장의 인력 및 주요 기능을 강화할 계획이다. 통합법인의 운영 효율성을 높이고 사업재편 효과를 실질적인 경영 성과로 연결한다는 방침이다.
H&L Advanced 관계자는 "이번 공개채용은 통합법인의 새로운 출발을 함께할 인재를 영입하는 첫걸음"이라며 "사업재편을 통해 확보한 강점과 신규 인력의 역량을 결합해 지속가능한 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.
한편 H&L Advanced는 국내 석유화학산업의 공급과잉 해소와 경쟁력 회복을 위해 추진된 사업재편 승인 1호 통합법인이다. HD현대케미칼과 롯데대산석화가 합병해 지난 9월 출범했으며, 정유·석유화학 부문의 강점을 결합해 생산 효율성과 수익성을 높이고 스페셜티 소재 및 친환경 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 확대할 계획이다.
heoneykim@newspim.com