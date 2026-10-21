스타벅스, 22일 겨울 시즌 시작…토피 넛 라떼 4000만잔 판매

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아는 21일 겨울 음료·푸드·굿즈 출시를 밝혔다
- 22일부터 토피 넛 라떼 등 시즌 음료를 재출시한다
- 윈터 e-프리퀀시로 음료 17잔 구매 시 굿즈를 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
푸드 7종 나흘간 20% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스 코리아는 오는 22일부터 겨울 시즌 음료와 푸드, 굿즈를 출시하고 연말 고객 사은 행사인 '윈터 e-프리퀀시'를 시작한다고 21일 밝혔다.
겨울 시즌 음료로는 2002년 국내 출시 이후 누적 4000만잔 넘게 팔린 '토피 넛 라떼'를 다시 선보인다. '윈터 스카치 바닐라 라떼'와 무알코올 음료 '클래식 뱅쇼 히비스커스 티'도 재출시한다.
올여름 선보인 '살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티'를 겨울용으로 재구성한 '살구 조이풀 메들리 티 라떼'는 새로 출시한다. 가을 시즌 음료인 '블랙 글레이즈드 라떼', '말차 글레이즈드 티 라떼', '호지 글레이즈드 티 라떼'는 판매를 이어간다.
푸드는 '누텔라 촉촉 생크림 케이크'와 '누텔라 바게트 소금빵', 크리스마스 테마 케이크와 마카롱 등을 선보인다. 지난해 겨울 판매한 '비프 멜트 바게트 샌드위치'도 다시 내놓는다.
시즌 한정 굿즈에는 진저브레드와 마시멜로를 모티브로 한 베어리스타 디자인을 적용했다. 텀블러와 머그, '트리 댄싱 베어리스타 인형' 등이 포함된다.
스타벅스는 오는 22일부터 25일까지 대상 푸드 7종을 20% 할인한다. 오는 28일까지는 스타벅스 리워드 그린·골드 회원이 시즌 음료 4종을 구매하면 최대 별 3개를 추가 적립한다.
같은 날 시작하는 '윈터 e-프리퀀시'에서는 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 17잔을 구매하고 e-스티커를 모으면 증정품을 예약해 받을 수 있다. 증정품은 렉슨·몰스킨과 협업한 포터블 스피커, 가방, 플래너 등이다.
추가 e-스티커 적립 고객에게는 미니 노트 키링과 북 커버를 제공한다. 스타벅스는 이번 행사에 증정품 예약 취소 대기 서비스와 불량 접수 시스템을 새로 도입한다.
kji01@newspim.com