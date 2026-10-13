스타벅스, 리워드 회원 1600만명…15일부터 별 2개 추가 적립

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아는 13일 리워드 회원 1600만명 기념행사를 발표했다
- 15일부터 21일까지 대상 음료 구매 회원에게 별 2개를 추가 적립한다
- 신규 가입자는 그린 등급과 음료·푸드 30% 할인 쿠폰을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스 코리아는 리워드 회원 누적 1600만명 달성을 맞아 오는 15일부터 21일까지 일주일간 회원 대상 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.
행사 기간 카페 아메리카노·카페 라떼·바닐라 라떼 등 대상 음료를 구매하면 기존 적립분에 더해 별 2개를 추가로 적립한다.
회원은 적립한 별로 아메리카노와 제조 음료 1+1, 딜리버스 배달비 무료, 미니 홀 케이크·투고백 할인 쿠폰 가운데 원하는 혜택을 선택할 수 있다.
딜리버스 배달비 무료와 미니 홀 케이크·투고백 할인 쿠폰은 이번 프로모션에서 처음 선보이는 별 쿠폰이다. 기존 별 쿠폰도 행사 기간 이용할 수 있다.
행사 기간 스타벅스 리워드에 새로 가입한 고객에게는 추가 구매 없이 그린 등급 승급 혜택과 음료·푸드 30% 할인 쿠폰을 제공한다.
스타벅스 리워드는 2011년 선보인 회원 프로그램이다. 회원은 적립한 별을 음료 쿠폰과 푸드·MD 바우처 등으로 교환할 수 있다.
kji01@newspim.com