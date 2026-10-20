'소방 재정 쭉쭉' 발언 부승찬, 결국 사과..."소방공무원 존중 못한 점 반성"

AI 핵심 요약beta
- 부승찬 민주당 의원이 20일 소방공무원과 국민에게 사과했다
- 부 의원은 소방 예산 관련 발언의 부적절성을 인정했다
- 김민석 대표는 부 의원에게 엄중 경고하고 조사를 지시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 소방 예산을 두고 "재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐"고 발언해 논란을 빚은 부승찬 더불어민주당 의원이 하루 만인 20일 "머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.
부 의원은 이날 자신의 페이스북에 "어제 경기도 국정감사에서 저의 발언으로 마음의 상처를 입으신 소방공무원과 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 했다.
부 의원은 "말 한마디에도 무거운 책임이 따르는 정치인으로서 국민의 눈높이에 맞는 신중한 언행을 보여드리지 못했다"며 "한때 제복을 입었던 사람으로서 지금 이 순간에도 국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 분들께 마땅한 존중을 다하지 못한 점을 깊이 반성한다"고 했다.
이어 "소방공무원 여러분이 안전하게 임무를 수행하고 그 헌신이 정당하게 존중받을 수 있도록 국가의 책임을 강화해 나가는 데 앞장서겠다"고 했다.
앞서 부 의원은 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 "(추 지사의) '소방 빨대' 발언도 큰 잘못을 했지만 충분히 사과했다"며 "소방 예산 90% 정도가 국가직임에도 지방자치단체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐"고 말했다.
그러면서 "이런 것을 국가적 차원에서 해결해 주지 못하고 비난만 하면 답이 없지 않으냐"고 했다.
추 지사를 옹호하고 소방공무원의 국가직 전환 이후에도 지방자치단체의 재정 부담이 여전히 크다는 점을 부각하려는 발언이었으나, 표현의 적절성을 두고 논란이 계속됐다.
이후 김민석 민주당 대표는 부 의원에게 엄중 경고하고 당 윤리감찰단에 발언 경위를 직권 조사하도록 지시했다.
김 대표는 이날 당 유튜브 채널 민주당티비 '민티07'에서 "말과 행동을 무겁게 하는 게 좋겠다"고 재차 강조했다.
한병도 원내대표도는 이날 국정감사 대책회의에서 "최근 정치인의 잇따른 실언으로 국민 분노와 실망이 커지고 있다"며 "특히 민주당 소속 공직자 언행이 국민 기대와 눈높이에 미치지 못한 점에 대해 원내대표로서 큰 책임감을 느낀다"고 사과했다.
chogiza@newspim.com