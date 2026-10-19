李대통령 "국가가 소방관 생명·안전 책임져야…대책 마련 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 19일 부상 소방대원과 가족을 위로했다
- 이 대통령은 소방관 생명과 안전을 국가가 책임져야 한다고 강조했다
- 현장 매뉴얼 개선과 첨단 장비 확충 등 지원 강화를 약속했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 19일 화재 현장에서 부상을 입은 소방대원과 그 가족을 위로하며 "이제는 국가가 소방관들의 생명과 안전도 책임지고 지켜야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "국민을 지키다 심각한 부상을 입으신 소방대원께 송구한 마음"이라며 이같이 밝혔다.
그러면서 이 대통령은 경찰이 다친 소방대원을 이송하기 위해 사이드카를 동원했다는 언론 보도를 공유했다. 해당 보도에는 소방대원의 아내가 소셜미디어에 올린 글도 함께 담겼다.
이 대통령은 "얼마나 고통스럽고 힘든 시간을 보내고 계실지 생각하면 마음이 아프다"며 "그런 상황에서도 길을 비켜준 시민들께 감사의 마음을 전하셨다니 더욱 뭉클하다. 아내분 역시 소방관이라고 한다"고 전했다.
이어 "두 분께 깊은 위로를 전하며, 소방대원께서 하루빨리 건강을 회복하시기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.
이 대통령은 "우리가 안전한 일상을 누릴 수 있는 것은 위험을 무릅쓰고 국민의 생명과 재산을 지키는 소방관들의 헌신 덕분"이라며 "현장 매뉴얼을 소방대원의 안전까지 고려해 개선하고, 소방로봇과 다목적 드론 등 첨단 안전장비도 확충하고 선진화해야 한다"고 밝혔다.
그러면서 "소방대원들이 위험한 현장에서도 안전을 확보하며 임무에 전념할 수 있도록 지원을 강화하는 방안도 함께 검토하겠다"며 "소방관의 헌신이 비극적인 '마지막 출동'으로 끝나지 않도록, 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 대책을 마련하겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com