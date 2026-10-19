경기도 '소방예산 삭감' 논란 일축..."국비 감소에 자체 예산 편성해 장비 보강"

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 19일 국비 축소에도 자체 예산을 투입해 소방장비를 보강했다
- 국비 감소로 줄어든 차량 구입비에 자체 예산 22억3000만원을 추가했다
- 굴절차 등 19대 소방차량을 도입하며 예산 삭감 주장을 사실 왜곡이라 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
굴절차·현장지휘차 등 소방차량 총 19대 순차적 구매 진행 중
경기도 대변인 "재정난 속 안전 지킨 노력 정쟁 도구 삼지 말라" 유감 표명
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 소방차량 구입 예산을 일방적으로 삭감했다는 일부 주장에 대해 "정부의 국비 지원 축소에도 불구하고 도 자체 예산을 추가 편성해 소방장비를 보강했다"며 정면 반박하고 나섰다.
경기도 대변인은 19일 서면 브리핑을 내고 "소방안전교부세 축소에도 도 자체 예산을 투입해 소방차량을 구매하는 등 소방장비 보강에 최선을 다해왔다"며 "사실관계를 왜곡하는 일부 주장에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.
도에 따르면 당초 도가 예상했던 소방안전교부세는 409억 원이었으나 행정안전부가 올해 경기도에 확정한 국비 소방안전교부세는 352억 원으로 집계돼 당초 예상보다 57억 원이나 줄어들었다.
이 같은 국비 감액으로 인해 소방차량 구입비 예산 약 48억 8000만 원의 감액이 불가피한 상황이었으나 경기도는 경기도소방재난본부의 건의를 전격 수용해 자체 예산 22억 3000만 원을 제2차 추가경정예산(추경)에 긴급 반영했다. 이에 따라 최종적으로 조정된 감액 예산은 26억 5000만 원 수준으로 낮아졌다.
경기도소방재난본부는 이렇게 확보한 자체 예산 22억 3000만 원을 활용해 굴절차 2대와 현장지휘차 3대 구매를 완료했으며 향후 물탱크차 등 14대를 추가 구입해 총 19대의 소방차량 도입을 진행할 계획이다.
경기도는 일각에서 '경기도가 소방차량 구입 예산 26억 5000만 원을 삭감해 소방차 25대 도입이 무산됐다'라는 식의 주장을 펼치는 것에 대해 명백한 사실 왜곡이라고 치부했다.
대변인은 "어려운 재정 여건 속에서도 자체 예산까지 동원해 도민의 안전을 지켜낸 경기도의 노력을 정쟁의 도구로 삼지 말아달라"며 "경기도는 앞으로도 현장 소방관들의 대응 역량을 높이고 안전을 지키기 위한 예산 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com