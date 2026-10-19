김민석, '소방 빨대' 옹호 부승찬에 엄중 경고…윤리심판원 직권조사 명령

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 19일 부승찬 의원에게 엄중 경고했다
- 김 대표는 부 의원 발언 경위에 대한 직권조사를 명령했다
- 부 의원 발언으로 국감이 중단되는 등 여야가 충돌했다
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민주당, 엄중 경고 및 윤리심판원 직권조사명령 발동
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 국정감사 도중 추미애 경기지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 옹호한 부승찬 의원에 대해 엄중 경고 조치를 내리고 당 윤리심판원에 직권조사를 명령했다.
민주당은 19일 오후 공식 공지를 통해 "김민석 당대표는 오늘 국정감사에서 나온 부승찬 의원의 소방 관련 발언에 대해 엄중 경고했다"며 "아울러 중앙당 윤리심판원에 해당 발언의 경위에 대한 직권조사명령을 내렸다"고 밝혔다.
부 의원은 이날 오후 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 최근 '소방 재정 빨대' 발언으로 파문을 일으킨 추 지사를 옹호하는 과정에서 문제의 발언을 했다.
부 의원은 "이 어려움, 소방예산 인건비와 지원비용 90% 정도가 국가직임에도 지방단체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아닌가"라고 말했다.
이어 부 의원은 "(추 지사가) 큰 잘못을 하셨지만 충분히 사과하셨다"며 "그렇기 때문에 이런 것을 국가적 차원에서 해결해 주지 못하고 이것에 대한 비난만 하면 답이 없지 않느냐. 경기도도 이 부분에 대한 충분한 설명과 설득과 노력이 필요하다. 잘못하신 부분이 있다"고 덧붙였다.
부 의원의 발언 직후 국민의힘 의원들 사이에서 강력한 항의와 사과 요구가 이어졌으며, 여야 간 고성이 오가는 등 파행을 겪다 국정감사가 잠시 중단되기도 했다.
앞서 추미애 경기지사는 지난 13일 국회 행안위 경기도 국감에서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었다.
이후 추 지사는 나흘 만인 17일 순직 소방관의 빈소를 찾아 "소방관을 폄훼할 의도는 전혀 없었다. 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"고 말해 재차 질타를 받았다.
이에 추 지사는 19일 국감에서 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다"며 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다"고 다시 고개 숙였다.
allpass@newspim.com