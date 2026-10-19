김민석, 추미애 징계 요구에 "국민 마음 풀릴 때까지 노력하는 게 우선"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 19일 추미애 지사 발언 관련 징계보다 민심 수습이 우선이라고 밝혔다.
- 민주당은 추 지사에게 사과를 요청했고 김 대표도 소방공무원에게 사과했다고 설명했다.
- 김 대표는 소방 장비 개선과 정신건강 지원 등 처우 보강을 약속했다.
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金 "추미애에게 사과 요청했다…당 소속 공직자의 일"
"소방공무원, 스트레스·트라우마 문제 정책 보강할 것"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 19일 추미애 경기지사의 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 징계 요구에 대해 "국민의 마음을 잘 헤아려서 국민의 마음이 풀릴 수 있을 때까지 할 수 있는 노력을 다하는 게 우선"이라고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 당 공식 유튜브 채널 민주당TV에 출연해 진행자의 "민주당에서 추미애 지사 관련해 당 차원의 어떤 조치를 바라는 분들이 많은 것 같고, 오늘 같은 경우에도 많은 분들이 찾아오셔서 그런 의견을 내주시는 것 같다"는 질문에 이같이 답했다.
김 대표는 "당에선 추 지사에게 사과하는 게 좋겠단 요청을 다양한 방식으로 했었다"라며 "이미 당은 초반에 공식적으로 사과하는 게 좋겠다는 요청을 드렸다"고 했다.
추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 소방을 '골치 아픈 재정 빨대'라고 언급하며 논란이 일었다.
이와 관련, 추 지사의 공식 사과에 앞서 민주당은 대변인 논평을 통해 사과의 뜻을 밝히고 김 대표도 직접 사과의 메시지를 낸 바 있다.
추 지사는 논란이 커지자 이후 "처우를 개선하기 위해 호소하는 간절한 마음으로 그런 표현이 나왔던 것이고, 소방관 폄훼 의도는 전혀 없다"고 유감의 뜻을 표했다. 다만 "사과를 바라시니까 정말 마음을 다해서 사과드린다"고 말해 추가 논란도 일으켰다.
김 대표는 "당 소속 공직자의 일이기 때문에, 당으로서, 당을 대표하는 사람으로서 사과드리는 게 좋겠다고 판단했다"고 설명했다.
이어 김 대표는 소방공무원에 대한 예우와 보상 등 정책 보완을 약속했다.
그는 "안전과 관련된 장비, 장구를 꾸준히 개선하는 문제도 있고, 워낙 어려운 환경에 늘 부딪히시기 때문에 거기서 생기는 스트레스와 트라우마 등 정신 건강을 함께 돌봐드리는 것도 계속 보강하려고 한다"고 강조했다.
그러면서 "최근에는 피지컬 AI를 통해 위험한 환경에 사람이 직접 들어가지 않도록 보완하는 연구도 시작되고 있다"며 "소방과 관련한 지원은 국회에서도 여야 상관없이 대부분 함께하는 편이다. 이런 부분을 계속 보강해 나가겠다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com