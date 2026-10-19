추미애, 국감서 '재정 빨대' 발언 재차 사과..."소방관 상처에 진심으로 사과"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 19일 국정감사에서 소방관들에게 공식 사과했다
- 추 지사는 소방관의 안전과 처우를 세심히 살피겠다고 밝혔다
- 앞서 재정 빨대 발언과 조건부 사과로 소방계 반발이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
故 김진석 소방위 영결식 참석 후 국감장 참석..."소방관 처우 세심 살필 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 소방 예산 관련 '재정 빨대' 발언과 이후 모호한 사과 방식으로 거센 반발을 샀던 추미애 경기도지사가 국회 국정감사장에서 소방관들에게 공식 사과의 뜻을 재차 밝혔다.
추 지사는 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 인사말을 통해 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했다. 이어 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다"며 "소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다. 오늘 국정감사에서 위원님들께서 주시는 말씀도 겸허히 경청하겠다"고 덧붙였다.
추 지사는 인사말에 앞서 이날 오전 진행된 부천 공장 화재 순직 故 김진석 소방위의 영결식을 언급하기도 했다. 추 지사는 "고(故) 김진석 소방관님의 마지막 길을 배웅하고 왔다"며 "참으로 안타까운 마음이며 유가족과 소방 가족 여러분께 다시 한번 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.
앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사 질의 과정에서 지자체 재정 부담과 소방 예산 구조를 설명하던 중 "소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대 같다"라고 발언해 소방 노동조합과 전국 소방관들의 강한 반발을 샀다.
이후 논란이 확산하자 추 지사는 지난 17일 故 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 "제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"고 해명했다.
그러나 조건부성 표현인 '사과를 바라시니까'라는 발언을 두고 정치권과 소방 조직 내부에서 진정성이 결여된 '조건부 사과'라는 추가 비판이 이어졌고 이에 추 지사는 이날 국감장 단상에서 다시 한번 정식 사과 기조를 표명했다.
1141world@newspim.com