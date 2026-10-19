세종시, 다회용 컵 보증금제 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 19일 정부세종청사 인근 카페 20곳에서 보증금제를 시범 운영했다
- 시는 이달 말까지 다회용 컵을 공급하고 무인회수기 20대를 설치한다
- 소비자는 컵 반납 시 보증금 1000원을 돌려받고 컵은 세척 후 재사용한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 정부세종청사와 시청 인근 카페 20곳에서 다회용 컵 보증금제를 시범 운영한다.
시는 19일 기후에너지환경부, 세종시의회, 자원순환사회연대와 다회용 컵 사용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 시는 이달 말까지 참여 카페에 다회용 컵을 공급하고 공공기관 출입구와 간선급행버스체계(BRT) 정류장, 상가 등에 무인회수기 20대를 설치할 계획이다.
다회용 컵 보증금제는 소비자가 음료를 포장할 때 컵 보증금 1000원을 추가로 내고 사용한 컵을 지정된 무인회수기에 반납하면 보증금을 돌려받는 방식이다. 회수된 컵은 7단계 세척 과정을 거쳐 참여 카페에 재공급된다.
시는 시민들이 편리하게 컵을 반납할 수 있도록 무인회수기 설치 위치를 지속적으로 안내하고 참여 카페 이용객을 대상으로 제도의 취지와 이용 방법을 홍보할 예정이다.
또한 시범 운영 과정에서 현장 의견과 이용 현황을 토대로 운영 효과를 점검하고 불편 사항 등 개선이 필요한 부분을 보완할 방침이다.
협약에 참여한 4개 기관은 일회용 컵 사용 감축과 다회용 컵 활성화를 위한 실천 지침을 홍보하고 이행 실태를 점검하는 데도 협력하기로 했다.
조상호 시장은 "이번 협약은 정부세종청사와 세종시가 힘을 모아 다회용 컵 사용 문화를 확산한다는 점에서 의미가 크다"며 "시민들이 일상에서 다회용 컵을 편리하게 이용하고 다회용기 사용을 생활 속에서 실천할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com