한성숙 총리, 잇단 흉악범죄에 "국민 생명·안전 지킬 책임 느껴…대책 강화"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리가 19일 흉악범죄 대응 강화책 마련을 지시했다
- 이상동기·관계성·약자 대상 범죄 대응 관계부처 회의를 열었다
- 위험징후 조기 발견과 고위험 가해자 관리를 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 한성숙 국무총리가 잇단 흉악범죄에 "국민 생명과 안전을 지켜야 할 책임을 무겁게 느낀다"며 대책을 강화하겠다고 강조했다.
한 총리는 19일 엑스(X·옛 트위터)에 '일상이 범죄의 현장이 되지 않도록 살피겠습니다'라는 제목으로 올린 글에서 "현장에서 실질적으로 작동할 수 있는 개선방안을 마련하겠다"며 이같이 밝혔다.
한 총리는 "인천의 대형 상업시설에서 벌어진 흉기 난동, 가족과 연인 사이에서 발생하는 흉악범죄 등 평범한 일상이 한순간에 범죄의 현장으로 바뀌는 일이 반복되고 있다"며 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 책임을 무겁게 느낀다"고 했다.
이날 한 총리는 이상동기 범죄와 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄, 사회적 약자 대상 범죄에 대한 대응 방안을 논의하기 위해 관계부처 회의를 열었다.
한 총리는 "정부는 그동안 여러 대책을 마련하고 제도를 개선해 왔지만, 유사한 범죄가 반복되고 있다"며 "관계부처에 기존 대책의 한계를 면밀히 분석하고, 현장에서 실질적으로 작동할 수 있는 개선방안을 마련하도록 당부했다"고 말했다.
이어 "피해자 보호와 함께 범죄를 사전에 막는 것이 중요하다. 위험징후를 조기에 발견하고, 고위험 가해자에 대한 제재와 관리를 강화해 추가 범행을 차단해야 한다"며 "대책이 현장에서 제대로 작동해 국민의 안전을 지킬 수 있도록 관계부처와 함께 실행력을 높이겠다"고 강조했다.
100wins@newspim.com