경기북부경찰청, 치안 정책 개혁을 위한 '국민경청회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청은 19일 범죄피해자 등 참석 국민경청회를 열었다
- 참석자들은 수사 절차 안내와 범죄 취약지역 순찰 강화를 요청했다
- 경기북부경찰청은 의견을 경찰개혁 과제와 관련 정책에 반영할 계획이다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청이 국민의 다양한 목소리를 듣고 경찰개혁과 치안 정책에 반영하기 위한 국민경청회를 열었다.
경기북부경찰청은 19일 범죄피해자와 경찰 업무 관련 민원인, 대학생 등 다양한 계층의 국민이 참석한 가운데 국민경청회를 개최했다고 밝혔다.
경찰청에 따르면 이번 행사에서 참석자들은 수사 지연 사유에 대한 설명과 사건 진행 상황에 대한 중간 통보가 미흡하다며 수사 절차 안내를 강화해야 한다고 의견을 냈다.
또 범죄 취약지역의 시설 개선과 순찰 확대, 관계성 범죄 피해자에 대한 보호·지원제도 안내 강화, 가해자 감시체계 마련 등을 요청했다.
경기북부경찰청은 경청회에서 제시된 의견을 토대로 실질적인 경찰개혁 과제를 발굴하고 경찰청 본청과 공유할 계획이다. 또한 소관 부서별 검토를 거쳐 관련 정책과 업무 절차에 반영할 방침이다.
이승협 경기북부경찰청장은 "경찰개혁은 국민 눈높이에서 경찰의 역할과 업무 방식을 돌아보는 것에서 시작해야 한다"며 "국민의 목소리를 겸허하게 듣고 부족한 부분은 적극 개선해 국민이 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com