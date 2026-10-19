LIG D&A, 조직개편…부문장 7명 중 4명 교체

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 19일 준법경영과 내부통제 강화를 위한 조직개편을 단행했다
- 7개 부문 중 4개 부문장을 교체하고 사업·운영총괄 체제를 도입했다
- 준법감사실과 해외 지역장 직책을 신설해 글로벌 사업 확대에 나선다
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유럽·중남미지역장 신설로 해외시장 공략 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 준법경영과 내부통제 강화를 위해 조직개편을 단행했다. 전체 7개 사업·경영 부문 중 4개 부문장을 교체하고 사업·운영 총괄 체제를 도입해 경영 전문성을 높인다는 방침이다.
LIG D&A는 급변하는 경영환경에 대응하기 위해 전사 조직개편을 단행했다고 19일 밝혔다. 이번 개편은 준법 및 내부통제 기능 확립, 경영 전문성 강화, 글로벌 시장 확대에 초점을 맞췄다. 개편된 조직은 오는 11월 2일부터 적용된다.
우선 7개 사업·경영 부문 가운데 4개 부문장을 새롭게 임명해 경영진 쇄신에 나선다. 대표이사 산하에는 사업총괄과 운영총괄을 각각 신설해 사업 및 경영 전문성을 높이고 책임경영 체계를 강화한다.
준법감사실도 새롭게 설치한다. 법규와 사내 규정 준수 여부를 상시 점검하는 체계를 구축해 내부통제 기능을 강화하기 위한 조치다. 앞서 LIG D&A는 지난 6일 'CP(Compliance Program·준법경영 프로그램) 강화 선포식'을 개최한 바 있다.
해외사업 조직도 확대한다. LIG D&A는 유럽·중남미지역장 직책을 신설하고 기존 중동지역장과 함께 지역별 맞춤형 시장 공략에 나설 계획이다. 현지 거점을 중심으로 신규 시장을 개척하고 글로벌 방산사업 확대에 속도를 낸다는 구상이다.
LIG D&A 관계자는 "이번 조직개편은 지속 가능한 성장을 위한 쇄신과 혁신의 전환점"이라며 "새롭게 정비한 총괄경영 및 준법경영 체계를 바탕으로 글로벌 시장을 선도하고 미래 신사업을 조기에 안착시켜 새로운 도약을 이뤄내겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com