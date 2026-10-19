춘추관 깜짝 방문 李대통령…출입기자들과 90분 격의없이 소통

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 19일 춘추관서 기자단과 식사했다
- 이 대통령은 기자들과 90여 분간 현안을 문답했다
- 정치·경제·외교·안보 등 국정 현안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구내식당에서 식사 후 간담회
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관을 찾아 출입기자단과 식사를 함께하고 90여 분간 현안에 대해 격의 없이 질문을 주고받는 소통의 시간을 가졌다.
이 대통령은 이날 낮 아제이 방가 세계은행그룹(WB) 총재와의 접견을 마친 뒤 청와대 춘추관을 예고 없이 찾아 구내식당에서 기자단과 함께 식사했다.
이 자리에는 임광현 대통령비서실장, 성기홍 홍보소통수석, 김현지 제1부속실장, 권혁기 의전비서관, 강유정 수석대변인 등 참모들이 함께했다.
이 대통령은 식사를 마친 뒤 춘추관 1층으로 자리를 옮겨 90여 분 동안 기자들과 정치와 경제, 외교·안보 등 현안에 대해 다양한 질의응답을 주고받았다.
이 대통령은 지난 16일 취임 500일을 기념해 춘추관을 찾은 것으로 알려졌다. 이 대통령이 출입기자들과 직접 소통을 한 것은 지난달 18일 기자회견을 한 뒤 한 달여 만이다.
the13ook@newspim.com