세종에 '국립여성사박물관' 건립 추진…2031년 개관 목표

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 19일 국립여성사박물관 건립을 본격 추진했다
- 세종시·성평등가족부·행복청은 21일 업무협약을 체결한다
- 박물관은 354억원을 들여 2031년 복합문화공간으로 개관한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총사업비 354억원 전액 국비 지원 조성
국립박물관단지 연계 문화거점 기대감
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 어진동에 국립여성사박물관 건립이 본격 추진된다. 오는 2031년 개관을 목표로 여성사 관련 유물을 보존·전시하고 교육·연구 기능을 갖춘 복합문화공간으로 조성한다는 계획이다.
세종시는 오는 21일 행정중심복합도시건설청에서 성평등가족부, 행복청과 국립여성사박물관 건립을 위한 업무협약을 체결한다고 19일 밝혔다.
박물관은 어진동 643번지 문화시설 1-2 부지에 조성된다. 부지 면적은 3000㎡로 총사업비 354억원을 전액 국비로 투입해 지하 1층~지상 4층 규모로 건립할 예정이다. 정식 개관 목표는 2031년이다.
성평등가족부는 올해 말까지 부지 매입을 마무리하고 내년부터 설계와 관계기관 협의 등을 거쳐 사업을 추진할 계획이다.
박물관에는 여성의 일과 노동, 연대, 사회 참여 등을 주제로 한 상설·기획전시관이 들어선다. 여성사 관련 유물을 보존·전시하는 것은 물론 교육·연구와 체험 프로그램을 운영해 여성의 역사적 발자취를 발굴하고 그 가치를 미래세대와 공유하는 역할을 맡는다.
이번 협약에 따라 세 기관은 박물관의 원활한 건립과 운영을 위해 협력체계를 구축한다.
성평등가족부는 박물관 건립을 총괄하고 성평등 문화 확산과 세대 간 소통을 위한 복합문화공간으로 조성하는 데 주력한다. 행복청은 토지분할과 용도변경 등 도시계획 변경 및 부지 공급을 지원하고 개관 이후 국립박물관단지와의 연계·협력을 뒷받침한다.
세종시는 건축허가 등 행정 절차를 지원하고 여성사 관련 전시와 문화예술 프로그램을 연계할 계획이다. 향후 시립박물관과 공동 전시를 추진하고 지역 관광자원과도 연계해 시민과 방문객이 함께 찾는 문화공간으로 육성한다는 구상이다.
조상호 시장은 "국립여성사박물관 건립을 계기로 세종시가 대한민국 대표 문화도시로 한 단계 더 도약할 수 있도록 사업이 차질 없이 추진되도록 지원하겠다"며 "시립박물관과 공동 전시 등 다양한 프로그램을 운영하고 지역 관광자원과 연계해 시민과 방문객이 즐겨 찾는 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.
정구창 성평등가족부 차관은 "국립여성사박물관은 우리 사회 발전에 기여해 온 여성들의 역사와 발자취를 체계적으로 보존하고 그 가치를 미래세대와 공유하는 공간이 될 것"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 성별과 세대를 아우르는 열린 복합문화공간으로 조성하겠다"고 밝혔다.
강주엽 행복청장은 "성평등 문화 확산의 중심 시설인 국립여성사박물관이 행복도시에 건립돼 뜻깊다"며 "국립박물관단지와 연계해 행복도시를 행정수도에 걸맞은 문화거점으로 만들도록 노력하겠다"고 강조했다.
vincent977@newspim.com