[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 19일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 19일 경제·산업·정치 주요 기사를 엄선해 배달했다
- 뉴스레터는 비축유 활용 문제와 소방 재정 논란을 다뤘다
- 일본 외교·안보와 정국 현안을 분석한 기사도 함께 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
19일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 산업부, 비축유 417만 배럴 '그림의 떡'…정작 위기 땐 못 쓴다 ▲부천 공장 화재 순직 故 김진석 소방위 영결식...경기도청장으로 거행 ▲[뉴스분석] 추미애가 쏘아 올린 소방 재정 논란...여야 "지원 확대" 한목소리 ▲[다카이치 1년] '강한 일본' 구상, 외교·안보 위상 바꿨나? ▲[정국진단] 김성열 "추미애, 4일 만에 사족 사과…고삐 풀린 망아지 제어 못 해" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.