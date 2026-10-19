이랜드재단, 자립준비청년 '이랜드인생학교' 개강

AI 핵심 요약beta
- 이랜드재단은 13일 자립준비청년 지원학교를 개강했다
- 이랜드인생학교는 3주간 사회생활 기본기와 취업역량을 교육한다
- 이랜드그룹 임직원은 멘토링으로 청년들의 자립을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드재단은 자립준비청년의 취업 준비부터 사회 진출 이후까지 생애주기별 자립을 지원하는 '이랜드인생학교'를 지난 13일 개강했다고 밝혔다.
이랜드인생학교는 재단이 운영해 온 취업역량 강화 프로그램 '굿럭굿잡 아카데미'를 확대 개편한 사업이다.
훈련은 일과 삶에 대한 가치관을 정립하고 사회생활의 기본기를 익히는 3주간의 입문과정으로 시작한다. 청년들은 실습과 프로젝트를 통해 인간관계, 시간 관리, 의사소통, 협업 등을 경험하며 스스로 세운 계획을 실천하는 책임감과 실행력을 기른다.
멘토링과 강의, 진로 코칭에는 이랜드건설, 이랜드이츠, 이랜드파크, 이랜드리테일, 이랜드월드 패션사업부 등 이랜드그룹 임직원들이 자발적인 재능기부로 참여한다. 재단은 이러한 지원을 통해 자립한 청년이 다시 후배 청년의 멘토로 참여하는 나눔의 선순환도 만들어갈 예정이다.
정영일 이랜드재단 대표는 "이랜드인생학교를 통해 청년들의 자립 여정에 긴 호흡으로 동행하고, 이들이 후배 청년을 응원하는 든든한 선배로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com