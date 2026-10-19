하림, 사료 증설 프로젝트 완료…물류 병목 해소

AI 핵심 요약beta
- 하림은 16일 사료 생산·저장능력 확대 증설 프로젝트를 완료했다
- 김제공장 저장능력을 1300톤으로 늘리고 상차대 7기를 가동했다
- 정읍공장 생산능력을 하루 220톤 확충해 대기시간을 해소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 종합식품기업 하림은 사료 수급 불균형과 물류 병목 현상 해소를 위해 추진한 '사료 CAPA UP 20%' 증설 프로젝트를 완료하고 지난 16일 준공식을 가졌다고 밝혔다.
하림은 지난 4월 착공 이후 약 7개월여간 단 한 건의 안전사고 없이 공사를 마무리했다. 이번 사업은 급증하는 사료 수요에 대응해 생산과 저장 능력을 선제적으로 확충하고, 사료 출하 지연으로 농가와 운송 기사들이 장시간 대기해야 했던 현장 애로를 해소하는 데 초점을 맞췄다.
특히 핵심 거점인 김제사료공장은 지대 창고의 유휴 공간을 재배치해 700톤 규모의 제품 빈(Bin) 26개를 신설했다. 저장 용량은 종전 600톤에서 1300톤으로 두 배 이상 늘어났으며, 상차대 1기를 증설해 총 7기를 가동하면서 출하 회전율을 끌어올렸다.
또한 정읍사료공장에는 최신 수입 컨디셔너와 펠렛기 1기를 병렬 증설해 일일 220톤의 추가 생산능력을 확보했다. 이를 통해 생산, 저장, 출하 능력을 하루 이상 넉넉하게 맞추는 '1:1:1 완벽 동기화' 인프라를 완성했다.
정호석 하림 대표이사는 "국제유가와 곡물 가격 등 원자재 가격이 가파르게 오르는 만만치 않은 대외 환경 속에서도 계약 농가 및 운송 기사님들과의 상생을 최우선으로 판단해 과감한 결단을 내렸다"며 "새롭게 확충된 인프라를 바탕으로 사육 농장에서 사료 공급 걱정 없이 사육에만 맘 편히 전념하실 수 있도록 최고의 사료를 책임지는 든든한 상생 파트너가 되기 위해 전력을 다하겠다"고 밝혔다.
이광택 하림 사육농가협의회 회장은 "이번 증설을 통해 사육 농가가 오롯이 가축 사육과 생산성 향상에만 집중할 수 있는 환경을 만들어준 하림의 과감한 투자와 상생 노력에 감사드리며, 농가 역시 고품질 닭고기 생산으로 화답하겠다"고 말했다.
설비 확충에 따른 실질적인 현장 개선 효과도 가시화되고 있다. 설비를 정밀 점검할 수 있는 운용 여력이 확보되면서 사료요구율(FCR) 0.006 개선 등 품질 경쟁력을 끌어올렸고, 농가 및 운송 차량의 현장 대기시간도 해소됐다.
fineview@newspim.com