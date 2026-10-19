현대차증권, 탄소규제 대응 전략 공유…'탄소금융 인사이트 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 19일 탄소금융 인사이트 데이 개최 계획을 밝혔다.
- 행사는 27일 열리며 탄소 규제와 배출권시장 동향을 논의한다.
- 기업 담당자들이 온실가스 감축사업 사례와 대응 전략을 공유한다.
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배출권 할당기업 대상 26일까지 신청 접수
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 현대차증권이 국내외 탄소 규제 변화에 따른 기업들의 대응 전략을 논의하는 자리를 마련한다. 탄소배출권 거래제도와 관련 금융시장의 최신 동향을 살펴보고 온실가스 감축사업 추진 사례를 공유할 예정이다.
현대차증권은 오는 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 '제2회 2026년 탄소금융 인사이트 데이'를 개최한다고 19일 밝혔다.
지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 세미나는 탄소금융 관련 기업 담당자들이 시장 동향과 외부사업 추진 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 탄소금융 분야 전문가들이 강연자로 나서 관련 제도 변화와 주요 현안을 설명할 예정이다.
참석 대상은 배출권거래제 할당대상업체와 온실가스 목표관리제 대상업체 등 탄소금융 관련 기업 담당자다. 참가 신청은 오는 26일 정오까지 행사 포스터에 안내된 QR코드를 통해 접수한다.
탄소배출권거래제는 정부가 기업에 온실가스 배출 허용량을 할당하고 실제 배출량에 따라 배출권을 거래하도록 하는 제도다. 기업들은 배출량이 할당량을 초과하면 부족한 배출권을 확보해야 하므로 배출권 가격과 관련 규제 변화가 비용 관리에 영향을 미칠 수 있다.
현대차증권은 탄소배출권 자기매매와 외부사업 투자 등을 통해 관련 사업을 확대하고 있다. 특히 국내 최초로 모빌리티 분야 외부사업 인증실적(KOC)을 확보한 경험을 바탕으로 제4차 배출권거래제 계획기간에 대응하는 기업들에 맞춤형 탄소금융 솔루션을 제공하고 있다.
외부사업은 배출권거래제 할당대상업체의 사업장 밖에서 온실가스를 감축하거나 흡수하는 사업을 말한다. 일정 요건에 따라 감축 실적을 인증받으면 배출권 확보 등에 활용할 수 있어 기업들의 관심이 이어지는 분야다.
장성백 현대차증권 지속가능경영팀장은 "국내외 탄소 규제와 관련 제도가 급변하면서 기업과 금융회사의 대응 전략이 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 현대차증권은 탄소금융에 대한 다양한 논의를 이어가며 국내 탄소 시장 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com