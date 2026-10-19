충남대병원, 지역 의료기관 감염관리 실무자 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 충남대병원이 19일 지역 의료기관 감염관리 담당자 워크숍을 개최했다
- 참석자들은 감염 예방 방안과 기관별 대응 사례를 공유했다
- 충남대병원은 의료기관 간 협력으로 지역 감염관리 역량을 높이기로 했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교병원이 지역 의료기관의 감염 예방 역량을 높이기 위해 감염관리 담당자들을 대상으로 실무교육을 진행했다.
충남대병원은 보건복지부와 대전시가 주최하고 병원이 주관한 '지역사회 감염관리 협력체계 강화를 위한 감염관리 실무자 워크숍'을 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 공공보건의료 협력체계 구축 사업의 하나로의료기관 간 감염관리 경험을 공유하고 현장 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.
워크숍에는 지역 보건의료기관의 감염관리 담당자와 의료 종사자들이 참석해 각 기관에서 발생하는 감염관리 문제와 대응 사례를 살펴봤다.
특히 '감염관리, 현장에서 답을 찾다'를 주제로 의료현장에서 적용할 수 있는 감염 예방 방안과 기관별 개선 사례를 공유하고 협력 방안을 논의했다.
정진규 충남대병원 공공부원장은 "감염관리는 환자 안전과 의료서비스의 질을 높이기 위한 중요한 업무"라며 "의료기관 간 정보 공유와 협력을 통해 지역사회 감염관리 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.
충남대병원은 대전권역 책임의료기관으로서 보건복지부와 대전시의 지원을 받아 공공보건의료 협력체계 구축 사업을 수행하고 있다.
gyun507@newspim.com