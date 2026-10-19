[2026 국감] 이찬진 금감원장 "SK 솔리다임 美 상장 점검 중…필요 시 우려 전달"

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금감원장은 19일 솔리다임 상장을 모니터링한다고 밝혔다
- 금융위 유권해석을 기다리며 중복상장 여부를 검토한다고 했다
- 필요하면 SK하이닉스에 투자자 보호 우려를 전달하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이찬진 금융감독원장이 SK하이닉스의 미국 손자회사 솔리다임의 미국 증시 상장 추진과 관련해 중복상장 문제를 모니터링하고 있다고 밝혔다. 필요할 경우 SK하이닉스 측에 투자자 보호와 관련한 우려를 전달하겠다고 했다.
이 원장은 19일 국회 정무위원회의 금융감독원 국정감사에서 "솔리다임 이슈에 관해서는 계속 모니터링하고 있다"며 "중복상장에 저촉된다는 판단은 금융위원회도 하고 있고 저희도 하고 있다"고 말했다.
이어 "국내 증권신고 대상이 되느냐에 금융위 유권해석을 기다리고 있다"며 "세밀하게 검토해 적절한 조치가 가능한 부분은 최대한 하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
이날 박성훈 국민의힘 의원은 "SK하이닉스가 미국에 자회사 상장을 추진하고 있는데 이에 따라 모회사 주가에 부정적인 영향이 발생할 수 있다"며 "국내 투자자에게 제공된 정보가 정확하고 충분한지, 이해충돌 위험은 없는지 금감원이 점검하고 그 결과를 국민들에게 공시해야 한다"고 지적했다.
솔리다임은 SK하이닉스가 인텔의 낸드플래시 사업을 인수하면서 출범한 미국 반도체 기업이다. 최근 미국 증시 상장 가능성이 제기되면서 기존 SK하이닉스 주주들의 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 나오고 있다.
이에 이 원장은 "필요하다면 SK하이닉스 쪽에도 적절한 방식으로 우려 사항을 전달할 수 있는 부분이 있다면 진행해 보겠다"고 피력했다.
romeok@newspim.com