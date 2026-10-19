심플랫폼, 말레이시아 산업 AI 서밋 개최…"제조업 AX 협력 확대"

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼은 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 산업 AI 서밋을 개최했다
- 국내 산업 AI 기술의 현지 제조업 적용과 협력 방안을 논의했다
- 130여명이 참석해 제조·반도체 분야 인공지능 전환 확대를 모색했다
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메이뱅크·지브라 참여…기술·금융 연계 협력 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 심플랫폼이 말레이시아에서 산업 AI 서밋을 열고 현지 제조업의 인공지능 전환(AX) 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.
심플랫폼은 지난 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르 쉐라톤 호텔에서 'FUTUR.E: Malaysia Industrial AI Summit 2026'을 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 심플랫폼이 주최하고 Hatio SEA가 주관했다. 메이뱅크(Maybank)와 지브라 테크놀로지스(Zebra Technologies)가 파트너로 참여해 국내 산업 AI 기술의 말레이시아 현장 적용과 협력 방안을 논의했다.
행사는 정보통신산업진흥원(NIPA)의 'AI-반도체 해외실증 지원사업' 취지와 연계해 국내 산업 AX 기술의 해외 현장 적용 가능성을 공유하고 현지 기업과 협력 기회를 발굴하기 위해 마련됐다.
현장에는 말레이시아 마이크로전자시스템연구소(MIMOS), 말레이시아 산업연구규격원(SIRIM), 컨티넨탈(Continental), 반도체 장비기업 UB, 환경·사회·지배구조(ESG) 플랫폼 기업 IOWC, 비디오 텔레매틱스 기업 D-Teg 등 제조·반도체·자동차부품·사물인터넷(IoT)·투자 분야 관계자 130여명이 참석했다.
임대근 심플랫폼 대표는 기조연설에서 한국 제조현장에서 축적한 산업 AI 기술과 적용 사례를 소개하고 말레이시아 제조기업의 AX 도입 방향을 제시했다.
특히 산업용 AI 운영체제(OS) 플랫폼 'NUBISON AX'를 통해 데이터 수집·분석부터 AI 모델 개발과 학습, 운영까지 통합 지원하는 기술을 소개했다.
금융 세션에서는 메이뱅크의 쉐린 바하위(Shereen Bahawi) 총괄이사가 동남아시아 디지털 전환(DX)·AX 현황과 AI 도입 기업을 위한 금융 연계 방향을 발표했다.
심플랫폼은 이번 행사를 계기로 현지 제조기업 및 글로벌 기술기업과의 네트워크를 확대하고 생산현장별 AI 적용 기회를 발굴할 계획이다.
임대근 심플랫폼 대표는 "한국 제조 현장에서 검증한 산업 AX 기술이 말레이시아 기업의 실제 생산 현장에 활용될 수 있도록 지원하겠다"며 "현지 산업계 및 글로벌 파트너와의 협력을 통해 제조업 AX 적용 사례를 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com