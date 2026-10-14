심플랫폼, 언어·수치지능 결합한 산업용 AI 고도화

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼은 14일 LLM과 수치지능 모델 결합 기술을 고도화했다
- NIFM은 설비·공정 데이터 관계를 학습해 이상 징후를 분석했다
- 심플랫폼은 제조에서 로봇·인프라로 적용 분야를 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI-OS 기업 심플랫폼은 대규모언어모델(LLM)과 자체 개발 중인 수치지능 파운데이션 모델을 결합해 제조 현장의 판단과 의사결정을 지원하는 기술을 고도화하고 있다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 제조 분야에서는 온도, 진동, 전류, 압력, 수율 등 설비·공정 데이터를 분석하고 실제 운영에 활용하는 역량이 중요하다. 자체 개발 중인 'NIFM(수치지능 파운데이션 모델)'은 수치 데이터의 패턴뿐 아니라 데이터 간 관계와 배경의 법칙을 학습하는 모델이다. 심플랫폼은 이를 기반으로 설비 이상 징후 탐지와 원인 분석, 공정 운영 의사결정 등을 지원하는 기술을 개발 중이다.
NIFM과 LLM의 연계는 수치 분석 결과를 작업자의 질의와 현장 문서에 연결하는 방식이다. NIFM이 설비·공정 상태를 분석하면 LLM은 작업자의 자연어 질문을 이해하고 매뉴얼, 표준작업절차(SOP) 등 관련 정보를 활용한다. 이상 상황 파악부터 원인 분석, 대응에 필요한 정보 제공까지 이어지는 구조를 구현하고 있다.
심플랫폼은 제조 분야를 중심으로 기술을 고도화하고, 로봇과 인프라 등 수치 데이터 기반 판단이 필요한 산업으로 적용 범위를 확대할 계획이다.
인대근 심플랫폼 대표는 "LLM이 언어와 지식을 다루는 데 강점이 있다면 제조 현장에는 설비와 공정에서 발생하는 숫자를 이해하고 판단하는 지능이 필요하다"며 "언어지능과 수치지능을 결합해 현장의 상태를 분석하고 의사결정을 지원하는 AI를 구현하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com