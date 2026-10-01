심플랫폼, '인천 물류 AX 얼라이언스' 출범식 참여

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼이 1일 인천 물류AX 얼라이언스에 합류했다
- 심플랫폼은 NUBISON AX로 현장 데이터 분석·운영체계 구축 중이다
- 물류 설비 이상감지·비전AI·로봇 데이터 분석 협력을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 전문기업 심플랫폼이 인천시의 물류 AI 얼라이언스에 참여한다고 1일 밝혔다.
심플랫폼은 이날 인천 하버파크호텔에서 열린 '인천 물류AX 얼라이언스' 출범식에 참석했다. 인천시는 공항·항만·산업단지 등 지역 물류 인프라를 활용해 현장 중심의 AI 기술 개발과 실증을 추진할 계획이다.
회사에 따르면 심플랫폼은 산업 현장의 데이터를 수집·분석하고 설비 운영에 활용하는 'NUBISON AX' 플랫폼을 공급하고 있다. 제조 분야에서 축적한 시계열 데이터 분석과 비전AI 기술을 바탕으로 현장의 문제를 해결하고 데이터 기반 운영 체계를 구축 중이다.
이번 얼라이언스 참여를 계기로 물류 기업·기관과 설비의 이상 징후 감지, 비전AI 기반 현장 모니터링, 로봇 운영 데이터 분석 등 협력 과제를 모색한다. 현장 데이터와 설비·로봇을 연계하는 산업용AI 운영체제(AI-OS)의 물류 분야 적용 가능성도 검토할 예정이다.
임대근 심플랫폼 대표는 "물류 로봇과 자동화 설비가 현장에서 안정적으로 운영되려면 데이터를 실시간으로 분석하고 운영에 반영하는 기술이 중요하다"며 "제조 현장에서 축적한 피지컬AI 기술을 바탕으로 물류 기업들과 구체적인 협력 방안을 찾겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com