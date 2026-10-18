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진주시, 남강유등축제 등 10월 축제 마무리…외국인 1만명 이상 방문

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  • 진주시는 3일부터 18일까지 3대 가을 축제를 성황리에 마쳤다
  • 진주남강유등축제에는 외국인 관광객 1만명 이상이 방문했다
  • 개천예술제와 드라마페스티벌도 국제 교류와 시민 참여를 이끌었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7만여 개 유등·1300대 드론쇼 등 인기
글로벌 축제 지정 첫해 성공적 개최

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 3대 가을 축제가 글로벌 축제 도약 가능성을 확인하며 화려한 막을 내렸다.

진주시는 지난 3일부터 18일까지 16일간 남강과 진주성 일원에서 열린 2026 진주남강유등축제와 9일부터 18일까지 열린 제75회 개천예술제, 2026 코리아드라마페스티벌이 성황을 이뤘다고 밝혔다.

문화체육관광부 지정 글로벌 축제로 첫선을 보인 진주남강유등축제에는 외국인 관광객 1만명 이상이 방문했다. 일본·중국·대만 등 아시아권을 비롯해 유럽과 남미에서도 관람객이 찾았다.

'23개 지방자치단체와 공공기관 캐릭터, 전문 공연팀이 함께한 제19회 전국 가장행렬 경진대회'가 진주 도심을 축제의 무대로 만들며 관람객의 눈길을 끌고 있다.[사진=진주시] 2026.10.18

올해 축제는 '역사의 강, 평화를 담다'를 주제로 열렸다. 남강에는 165세트의 수상등이 설치됐고, 진주성과 유등테마공원 등에는 1200여점의 육상등이 마련됐다. 축제장 곳곳에는 7만여개의 유등이 불을 밝혔다.

수상 불꽃놀이와 1300대 규모의 드론 라이트쇼도 진행됐다. 4개 국어 음성인식 기능을 갖춘 인공지능 반응형 유등과 프로젝션 매핑 등 기술을 활용한 프로그램도 선보였다.

시민 참여 행사도 이어졌다. 개막일 열린 읍·면·동 상징등 거리 퍼레이드에는 6개 공연단과 30개 읍·면·동 주민 등 1200여명이 참여했다. 야외 방탈출 미션 투어 '진주의 수호자들'에는 5000명 이상이 참가했다.

소망등 달기, 유등 띄우기, 한지등 만들기, 한복 체험, 인공지능 기반 케이팝 댄스 체험 등 프로그램에는 가족 단위 관람객과 청년층, 외국인 관광객이 참여했다.

1949년 시작된 제75회 개천예술제는 56개 예술경연과 공연, 전시, 전통문화 체험으로 진행됐다. 전국시낭송대회와 전국휘호대회, 남가람가요제는 부산과 전남 순천, 전북 남원 등에서도 예선을 열어 참여 범위를 넓혔다.

전국 가장행렬 경진대회에는 30개팀, 1700여명이 참가했다. 지방자치단체와 공공기관 캐릭터, 전문 공연팀이 참여해 진주 도심을 행렬 무대로 활용했다.

코리아드라마페스티벌은 제17회 코리아드라마어워즈와 케이디에프 콘서트, 드라마 전시·체험 행사로 꾸려졌다. 11개국에서 배우와 아티스트, 인플루언서 20명이 참여해 한류 콘텐츠를 매개로 국제 교류를 진행했다.

10일 열린 코리아드라마어워즈에서는 배우 박해수가 대상을 받았다. 작품상은 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 돌아갔다. 공식 유튜브 채널 생중계 영상은 5일간 누적 조회수 20만회를 넘겼다.

진주시는 경찰과 소방, 자원봉사자 등 1만5000여명을 투입해 축제장 안전과 운영을 관리했다. 통합상황실과 관제 폐쇄회로텔레비전 63대를 운영했으며, 주요 행사일에도 안전사고 없이 일정을 마쳤다고 밝혔다.

교통 대책으로 임시주차장 36곳, 1만1360면을 확보하고 무료 셔틀버스를 운행했다. 먹거리 공간에는 가격정찰제를 적용하고 풍물시장 부스 119곳을 운영했다.

조규일 시장은 "글로벌 축제 지정 첫해에 1만명 이상의 외국인 관광객이 진주를 찾았다"며 "문화로 세계와 소통하는 글로벌 문화도시로 도약하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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"아빠, 어른되면 만나요"…순직 소방관 딸의 편지 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 6세 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있다. 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸은 아버지에게 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라는 마지막 인사를 남겼다. ◆ "아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"…딸의 마지막 편지 18일 송영길 더불어민주당 의원(인천 연수갑)이 소셜미디어에 공개한 사진에는 김 소방위의 딸이 아버지를 향해 직접 쓴 편지가 담겼다. 딸은 "보고 싶은 아빠께"라는 말로 편지를 시작했다. 이어 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 적었다. 고(故) 김진석 소방위 딸의 편지. [사진=송영길 의원 페이스북] 이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라고 했다. 편지는 "사랑해요. 보고 싶은 아빠. 사랑해요"라는 말로 끝났다. 편지 옆에는 '출동'이라는 글자와 함께 소방차 그림도 그려져 있었다. 송 의원은 조문 이후 소셜미디어를 통해 "영정사진과 앞에 놓인 6살 딸이 아빠에게 쓴 편지를 보니 눈물이 핑 돈다"며 "소방관의 출근 인사가 마지막 인사가 되는 비극을 막기 위해 최선을 다하겠다고 다짐해본다"고 전했다. ◆ 퇴근 20분 앞두고 출동…화재 진압 중 순직 소방 경력 11년 차인 김 소방위는 지난 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동의 한 공장에서 발생한 화재 현장에 출동했다. 24시간 근무를 마치고 퇴근하기까지 불과 20여 분을 남겨둔 시점이었다. 김 소방위를 포함한 선착대원 4명은 건물 3층에 진입해 진화 작업을 벌였으나 불길이 확산하면서 2명이 고립됐다. 동료 대원은 구조됐지만 김 소방위는 약 27분 뒤 심정지 상태로 발견됐다. 이번 화재로 김 소방위가 숨지고 소방대원 1명이 중상을 입는 등 8명이 중경상을 입었다. 김 소방위는 아내와 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸과 함께 새집으로 이사할 예정이었던 것으로 알려졌다. 정부는 김 소방위를 소방장에서 소방위로 1계급 특진시키고 옥조근정훈장을 추서했다. 국립현충원 안장도 지원할 계획이다. kji01@newspim.com 2026-10-18 11:35
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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