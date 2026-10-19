北김여정 "대남 확성기 방송 재개 검토"...적반하장식 주장

AI 핵심 요약beta
- 김여정은 19일 휴전선 정세 악화를 주장하며 대남 위협을 했다
- 북한은 확성기 방송 2870회와 경고사격 201회가 있었다고 주장했다
- 전술 타격수단 증강 배치와 대남 확성기 방송 재개를 검토한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"韓측 경고사격·방송 3000여회"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김여정 노동당 중앙위 부장이 19일 휴전선 지역의 최근 정세 악화를 주장하면서 대남 확성기 방송 재개 및 전술 타격수단 증강 배치를 검토하고 있다고 위협했다.
북한 관영 조선중앙통신에 따르면 김여정은 담화를 통해 "지금 남부국경의 상황은 매우 불안정하다"며 "한국 군부 깡패들의 무모한 객기에 의해 남부국경선 일대에는 살벌한 국면이 조성되고 있다"고 주장했다.
김 부장은 한국 군당국이 지난 8월부터 '남부 국경' 차단물 공사에 동원된 북한 인원의 월선을 구실로 경고사격을 가했다고 주장했다.
북한 측 주장에 따르면 지난 8월 1일부터 10월 17일까지 감행된 확성기 경고방송은 총 2870회, 경고사격은 201회에 달하며, 특히 10월 15일부터 17일 사이에도 350여 회의 확성기 방송과 60여 회의 경고사격이 동시다발적으로 이뤄졌다.
특히 김여정은 현 정부를 직접 겨냥해 비난의 수위를 높였다.
그는 "제반 사실은 집권 초기부터 '화해'와 '평화'를 제창하던 이재명 정부의 반공화국 대결 책동이 오히려 윤석열 정부를 훨씬 능가하고 있다는 것을 보여준다"고 주장했다.
이어 한국 군의 대응에 맞서 군사적 대응 조치를 검토 중임을 밝혔다. 그는 "우리 군사지도부는 선제적이며 제압적인 조치로서 만약의 경우를 대비해 전술적 타격수단들을 전 남부국경선 부근에 증강 배치하는 문제와 대한국 확성기 방송을 재개하는 문제를 검토하고 있다"고 위협했다.
김여정은 "서울은 군사깡패무리들의 쓸데없는 객기로 하여 분명히 후회하고 감당하기 어려운 위험에 직면하게 될 것"이라며 "명백히 다시금 강조하지만 우리는 주권수호를 말로 하지 않는다"고 덧붙였다.
yjlee@newspim.com