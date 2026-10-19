'장모 살해·아내 납치' 26세 김성우…한 달간 신상공개

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청은 19일 장모 살해·아내 납치 피의자 김성우 신상을 공개했다
- 김씨는 11일 송파구 처가에서 장모를 살해하고 아내를 납치했다
- 경찰은 흉기를 지닌 대기 정황을 토대로 계획범죄 여부를 수사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 송파구에서 장모를 살해하고 아내를 납치한 사건 피의자인 김성우(26) 신상정보가 공개됐다.
서울경찰청은 19일 존속살해 및 특수감금 혐의로 구속 수사 중인 피의자 김성우(26)의 이름과 나이, 범죄자 인상착의 기록사진(머그샷) 등을 공개했다. 게시 기간은 다음 달 18일까지 30일이다.
김씨는 지난 11일 오전 5시38분쯤 서울 송파구에 있는 처가에 50대 장모를 흉기로 살해하고 아내를 차량에 태워 납치한 혐의를 받고 있다. 장모는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 김씨는 11일 낮 12시30분경 강원 양양군의 한 야산에서 경찰에 긴급체포됐다.
경찰은 김씨가 흉기를 지닌 채 약 4시간 동안 인근에서 기다린 정황을 토대로 계획범죄 가능성을 등을 수사 중이다.
김씨는 경찰 조사에서 자신의 혐의를 대체로 인정했다. 다만 우발적으로 범행했다는 취지로 주장하는 것으로 알려졌다. 김씨는 범행 전 가정폭력 혐의로 수사를 받고 있었다. 아내는 김씨와 별거하며 이혼소송을 제기한 뒤 혼인무효 소송을 준비 중이었던 것으로 전해졌다.
서울동부지법은 지난 13일 김씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 열고 도망할 염려와 증거인멸의 염려가 있다며 구속 영장을 발부했다.
100wins@newspim.com