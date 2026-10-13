장모 살해·아내 납치 20대 구속…"도망·증거인멸 염려"

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 13일 장모 살해·아내 납치 혐의 남성을 구속했다
- 법원은 도주와 증거인멸 우려로 구속영장을 발부했다
- 피의자는 범행을 인정하면서도 우발적 범행을 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 장모를 살해하고 혼인 무효 소송중이던 아내를 납치한 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐다.
서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 13일 오후 존속살해와 특수감금 혐의를 받는 20대 남성에 대한 구속영장을 발부했다.
법원은 도망할 염려와 증거인멸의 염려가 있다고 설명했다.
이날 오후 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석한 A씨는 '장모를 왜 살해했는지', '범행을 미리 계획했는지' 등 질문에 대답하지 않았다.
A씨는 지난 11일 오전 서울 송파구 문정동에서 50대 장모를 살해하고 20대 아내를 차량에 태워 납치한 혐의를 받고 있다.
장모는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. A씨는 11일 낮 12시30분경 강원 양양군의 한 야산에서 경찰에 긴급체포됐다.
A씨는 경찰 조사에서 자신의 혐의를 대체로 인정했다. 다만 우발적으로 범행했다는 취지로 주장하는 것으로 알려졌다.
A씨는 아내와 혼인 무효 소송 중이었으며 범행 전 가정폭력 혐의로 수사를 받고 있었다.
gdy10@newspim.com