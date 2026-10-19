토스인슈어런스, 신도림 도림천서 임직원 플로깅

AI 핵심 요약beta
- 토스인슈어런스는 15일 도림천 일대에서 임직원 플로깅을 진행했다
- 임직원 30여명은 2시간 동안 2km 구간 쓰레기를 수거했다
- 토스인슈어런스는 금융소비자 보호와 사회공헌을 지속하겠다고 밝혔다
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소비자 보호 넘어 지역사회 상생으로 포용금융 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스인슈어런스가 지난 15일 서울 구로구 신도림역 인근 도림천 일대에서 임직원 플로깅 활동을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 활동은 토스인슈어런스가 지역 사회 환경 개선에 동참하고자 기획했다. 그동안 금융소비자 보호를 최우선 원칙으로 내세우며 업계 최저 수준의 불완전판매율을 기록해 온 토스인슈어런스가 지역사회로 활동 영역을 넓힌 것이다.
이날 행사에는 임직원 30여명이 참여해 2시간 동안 신도림역부터 안양천 체육공원 주변까지 도림천 일대 약 2km 구간 산책로를 정화했다. 수거한 쓰레기는 20L 종량제 봉투 8개 분량이다.
활동에 참여한 팀원들은 지역 사회 환경을 정화하고 주민 생활환경 개선에 기여할 수 있는 계기가 됐다며 일상 속 환경 보호 실천 의지를 전했다.
토스인슈어런스 관계자는 "금융소비자 보호와 더불어 지역사회와 상생하는 것 역시 토스인슈어런스가 추구하는 포용금융의 가치"라며 "앞으로도 임직원이 참여하는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
한편 토스인슈어런스는 무리한 계약 권유를 차단하고 고객이 스스로 보장 내역을 비교·설계할 수 있도록 내부 통제 기준을 확립해 왔다. 올해 초에는 대형 원수사들과 소비자 보호 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 무경력 신입 설계사 중 2030 세대 비율이 80%를 넘어서는 등 청년 일자리 창출에도 참여하고 있다.
eoyn2@newspim.com