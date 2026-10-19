젤렌스키 "러 미사일 발사 정보 공유 재개, 트럼프 행정부에 감사… 정보 차단·스타링크 제한은 우리에 대한 경고 메시지"

AI 핵심 요약beta
- 젤렌스키 대통령은 18일 미국의 군사정보 재개에 감사했다
- 젤렌스키는 정보 차단과 스타링크 제한이 의도적이었다고 강조했다
- 그는 미국의 대러 제재 완화가 우크라이나와 미국에 해롭다고 비판했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 행정부에 군사 정보 공유를 재개해줘서 고맙다는 의사를 밝혔다.
그러면서도 최근의 군사 정보 차단과 스타링크 위성통신망 제한 등의 조치가 트럼프 행정부의 의도적 조치였다는 점을 다시 한 번 강조했다. 트럼프 행정부가 이를 통해 우크라이나를 길들이고 자신들 뜻대로 조종하려 했다는 뜻으로 해석되는 대목이다.
젤렌스키 대통령은 이날 미 NBC 방송의 시사프로그램 '밋 더 프레스(Meet the Press)'와의 인터뷰에서 "(러시아의 탄도미사일 발사 동향과 관련된) 정보가 한동안 차단됐었고, 이후 미국 측이 다시 제공하기 시작했다"고 말했다.
그는 "우리는 매우 감사하고 있다. 지금은 정상적으로 작동하고 있다"고 말했다.
그는 "러시아가 탄도미사일을 사용할 때 이를 우리 측에 알려줄 수 있는 이런 독보적인 정보 능력은 미국만이 갖고 있다"며 "우리는 사흘 동안 이어진 탄도미사일 공격 기간에는 그 정보를 제공받지 못했다"고 했다.
미국은 위성 등을 이용해 러시아 내 군사기지와 탄도미사일 등 주요 무기의 움직임을 실시간으로 파악하고 있는 것으로 알려졌다. 탄도미사일 발사 정황이 파악되고, 실제 발사가 이뤄질 경우 미군은 이 정보를 우크라이나에 제공해 왔다.
이 정보가 중단되면서 우크라이나의 대공 방어 능력에는 심각한 구멍이 뚫렸다. 우크라이나군은 러시아 미사일이 목표 지점에 도착하기 1~2분 전에야 이를 포착할 수 있다고 한다. 현실적으로 대응이 거의 불가능한 상태에 놓이게 되는 것이다.
젤렌스키 대통령은 또 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 운영하는 스타링크 위성통신망이 갑자기 기능 장애를 일으킨 것도 미국 측의 의도적 조치였다는 점을 재강조했다.
그는 "속도를 제한한 것은 미국 정부가 (우리에게) 보내는 메시지였다"며 "(트럼프 행정부가 결정·지시하고) 기술적으로 스페이스X가 실행했다"고 말했다.
그는 블룸버그와의 인터뷰에서는 트럼프 행정부가 우크라이나에 비우호적인 조치를 잇따라 취하고 있다고 비판하면서 "우크라이나가 항복하도록 설득하기 위한 조치들이 취해졌다고 생각한다"고도 했다.
젤렌스키 대통령은 트럼프 행정부가 러시아산 경유 도입을 허용하는 등 제재를 대폭 완화하고 있는 것과 관련 "우리는 그(트럼프)를 신뢰하고 싶으며 그의 결정이 바뀌기를 바란다"며 "나는 그것이 모두 잘못된 판단이라고 생각한다"고 말했다.
그러면서 "(러시아 제재 완화는) 우리에게도 도움이 되지 않고 미국에도 도움이 되지 않을 것"이라고 말했다.