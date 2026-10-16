아크메르 동탄, 16일 견본주택 개관…1808가구 분양

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[화성=뉴스핌] 노호근 기자 = 포스코이앤씨가 시공하는 '아크메르 동탄'이 16일 경기 화성시 동탄구 여울동 일원에 견본주택을 열고 분양에 나섰다.

아크메르 동탄은 동탄1신도시 중심부인 화성시 동탄구 반송동 일원에 조성된다.

'아크메르 동탄' 조감도.[사진=포스코이앤씨 ]

지하 7층~지상 최고 49층, 7개 동, 총 1808가구 규모다. '아크메르 동탄 95'는 전용면적 84~188㎡ 812가구, '아크메르 동탄 99'는 전용면적 84~162㎡ 996가구로 구성된다.

청약은 오는 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위, 28일 2순위 순으로 진행된다.

1순위는 입주자모집공고일 기준 화성특례시와 서울·경기·인천 등 수도권에 거주하는 세대주 중 청약통장 가입 기간이 24개월 이상이고 지역별·면적별 예치금 기준을 충족하면 신청할 수 있다.

다만 최근 5년 이내 당첨 또는 재당첨 제한 대상자와 2주택 이상 보유 세대는 대상에서 제외된다.

최초 계약자에게는 실거주의무가 적용되지 않으며 전매제한 기간은 3년이다. 계약금 10%는 두 차례에 걸쳐 납부할 수 있고 1차 계약금은 주택형에 따라 1000만~3000만원으로 책정됐다.

단지는 최상위 주거상품에 적용되는 사양을 전 세대로 확대하는 '펜트 스탠다드'를 핵심 상품으로 내세웠다.

전 세대에 2.5m 천장고와 세대별 프라이빗 창고를 적용하고 층간소음 저감 성능을 강화한 차음재를 도입할 예정이다. 가구당 약 1.5대의 주차 공간과 폭 2.6m 광폭 주차 공간 1000면 이상도 확보한다.

입지 측면에서는 약 37만㎡ 규모의 동탄센트럴파크와 약 71만㎡ 규모의 반석산근린공원이 인접해 있다.

단지 앞에는 동탄인덕원선 반송역 신설이 예정돼 있으며 아크메르 동탄 95와 역사를 연결하는 지하 직결 통로 설치도 추진되고 있다. 반송역 개통 시 동탄역에서 GTX-A와 KTX로 환승할 수 있다.

시행사 관계자는 "교통과 녹지, 산업단지 접근성을 갖춘 데다 고급 마감재와 특화 설계를 적용해 동탄을 대표하는 하이엔드 주거단지로 조성할 계획이다"라고 전했다.

seraro@newspim.com