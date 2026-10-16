한화시스템, 한화오션 지분 전량 유동화…올해 총 3조원대 실탄 확보

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남은 지분 7.24% 1조3834억원에 양도

거래 상대방은 KB·키움·한투·신한

위성·국방 AI 등 성장사업 투자…PRS 계약으로 주가 변동 손익 정산

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 한화시스템이 남아 있던 한화오션 지분 7.24%를 모두 유동화하며 올해 두 차례에 걸쳐 3조원 넘는 투자 재원을 마련했다.

16일 금융감독원 전자공시와 업계 등에 따르면 한화시스템은 이날 이사회를 열고 보유 중인 한화오션 보통주 2216만9660주를 양도하기로 결정했다.

한화시스템 로고. [사진=한화시스템]

이는 한화오션 전체 발행주식의 7.24%에 해당하며 거래 규모는 1조3834억원이다. 거래가 마무리되면 한화시스템이 직접 보유하는 한화오션 지분은 없어진다.

양도 예정일은 오는 19일이다. KB증권과 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권이 거래에 참여하며 양도금액은 이사회 전날인 15일 한화오션 종가 6만2400원을 기준으로 산정됐다. 대금은 오는 21일 지급될 예정이다.

한화시스템은 주식을 넘기는 동시에 거래 상대방과 1년 만기의 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결한다. PRS는 계약 당시 정한 기준가격과 향후 주식을 처분할 때의 가격 차이를 정산하는 파생계약으로, 주식을 양도해 현금을 확보하면서도 향후 주가 변동에 따른 손익은 계약에 따라 한화시스템에 귀속될 수 있다.

이번 유동화로 확보한 자금은 위성과 국방 인공지능(AI) 등 미래 성장사업에 투입한다. 기존 보유 자산을 현금화해 대규모 투자가 필요한 신사업의 재원을 확보하고 중장기 사업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

한화시스템의 한화오션 지분 유동화는 올해 들어 두 번째다. 지난 3월 한화시스템은 당시 보유하고 있던 한화오션 지분 가운데 약 4.33%인 1328만1250주를 PRS 방식으로 유동화해 1조7000억원을 확보했다. 당시 거래 이후 한화시스템에 남은 지분이 7.24%였다.

이번 거래까지 더하면 한화시스템이 올해 한화오션 지분 유동화를 통해 마련한 자금은 약 3조834억원에 달한다. 지난 3월에는 유동성과 전략적 투자재원 확보를 처분 목적으로 제시했으며, 이번에는 위성과 국방 AI 등 미래 성장동력에 대한 투자 방향을 구체화했다.

한화시스템은 방산·우주 분야를 중심으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 회사 측은 이번 거래와 관련해 보유 자산을 전략적으로 유동화해 확보한 재원을 미래 성장사업에 투자하고 중장기 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

hyun9@newspim.com