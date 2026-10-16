北, 南 극초음속미사일 기술 비난…"국방력 강화 명분 제공" 강변

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'우수한 내열소재' 설명에 반발

한국군 HGV 고도화 방침 거론

"간악한 적들의 대결적 야심"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 16일 한국의 극초음속활공체(HGV) 관련 기술에 의구심을 드러내며, 한국군의 무기체계 고도화 방침이 북한의 국방력 강화에 명분을 제공했다고 주장했다.

노동당 군수공업부 제1부부장 김정식은 이날 담화에서 한국 국방부가 지난 8일 성공한 HGV 표면에 그을음이 드러나지 않은 것과 관련해 '군사 내열 소재의 우수한 성능 때문'이라고 설명한데 대해 "과학적 해명이 부족한 변명에 지나지 않는다"고 밝힌 것으로 관영 조선중앙통신이 전했다.

[서울=뉴스핌] 국방과학연구소가 지난 8일 이재명 대통령 참관 아래 해상 발사대에서 국산 극초음속 활공비행체(HGV)를 처음 시험발사 했다. 사진은 활공체가 목표지점 해상에 착탄하기 직전의 모습. 북한은 동체에 그을음이 없다는 이유로 조작을 주장했다. [사진= 청와대] 2026.10.16

김정식의 담화는 하루 전 미사일총국장 장창하에 이은 것으로 한국의 HGV 기술에 대한 비난 공세를 이어가겠다는 의미로 분석된다.

김정식은 "그 어느 나라의 어떤 기술로든 항공역학적 가열에 의한 표면온도 상승으로 도색이 타버리는 현상은 막지 못한다"고 주장했다.

또 이러한 현상이 내열소재나 침식, 정상적인 비행 작동 여부와는 무관하다고 주장하며 "극초음속미사일이 탄착 직전 도장층이 생생하다는 것은 무엇을 의미하겠는가"라고 반문했다.

다만 담화에는 이러한 기술적 주장을 뒷받침할 시험 조건이나 분석 자료는 제시되지 않았다.

김 부부장은 기술적 비난에 이어 한국군의 HGV 무기체계 개발 방침을 문제 삼았다.

그는 한국 측이 '미래안보의 핵심전략자산인 HGV 무기체계와 관련 기술을 더욱 고도화시켜 나갈 계획'이라는 입장을 밝혔다고 인용하며 "우리는 이 기회를 통해 우리가 듣고 싶은 소리를 다 들었다"고 말했다.

그러면서 한국군의 이 같은 입장을 "대결적 야심"이라고 규정하고 "우리에게 더없이 훌륭한 국방력 강화의 명분을 제공해줬다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 북한 미사일총국이 2025년 3월 20일 최신형 대공미사일 시스템의 성능 테스트를 위한 발사시험을 진행했다고 관영 조선중앙통신이 21일 보도했다. 사진은 김정은 국무위원장이 발사시험을 참관하는 모습. 왼쪽은 김정식 노동당 군수공업부 제1 부부장. [사진=노동신문] 2025.03.21 yjlee@newspim.com

김 부부장은 "이는 우리가 왜 압도적인 힘의 우세 노선을 변함없이 들고 나가는가에 대한 명백한 설명으로 된다"고 덧붙였다.

이번 담화는 한국의 극초음속 무기 기술에 대한 비난을 넘어, 한국군의 관련 무기체계 개발을 북한의 군사력 강화 논리와 연결하려는 의도를 드러낸 것으로 풀이된다.

대북정보 관계자는 "북한이 자신들의 기술 수준으로 우리의 첨단 국방과학 능력을 자의적으로 평가하려는 모습을 보이고 있다"면서 "장창하 미사일총국장의 주장이 우리 군의 설명으로 설득력을 잃어버리자 김정식 제1부부장까지 나서 공세를 펼치고 있는 것"이라고 말했다.

yjlee@newspim.com