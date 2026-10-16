박병규 광산구청장 "납축전지 공장서 약물 의혹, 철저한 조사 필요"

AI 핵심 요약beta
- 박병규 광산구청장은 16일 납축전지 사업장 의혹 조사를 촉구했다
- 약물 종류와 복용 경위, 사업주 관여 여부를 밝혀야 한다고 강조했다
- 위법 확인 시 치료와 사후관리, 작업환경 개선을 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 광산구 한 납축전지 제조사업장에서 근로자들이 체내 납 배출을 돕는 약을 복용했다는 의혹이 제기돼 지자체가 엄정한 조사를 촉구했다.
박병규 광산구청장은 16일 입장문을 내고 "노동자의 건강과 직결된 중대한 사안이기에 신속하고 엄정한 진상 규명"을 주문했다.
박 청장은 "약물의 종류와 복용 경위, 사업주의 관여 여부, 특수건강진단 결과에 미친 영향 등을 밝혀야 하며 노동자의 건강 상태와 납 노출 상태, 작업 환경도 반드시 살펴야 한다"고 강조했다.
이어 "위법 사항이 확인될 경우 엄정하게 조치하고 필요한 치료와 사후관리, 작업환경 개선도 뒤따라야 한다"고 요청했다.
박 청장은 "일터에서 가장 먼저 지켜야 할 것은 노동자의 생명과 건강이다"며 "노동자의 희생 위에 세운 성장은 지속가능할 수 없다"고 경고했다.
특히 "노동자가 안심하고 일할 수 있는 환경은 비용이 아니라 기업의 미래를 위한 투자"라며 "광산구가 노동의 존엄을 지키고 좋은 일자리를 만드는 데 힘써온 것도 이러한 믿음 때문이다"고 설명했다.
박 청장은 "노동자를 제대로 보호하는 기업이 시민의 신뢰를 얻고, 그런 기업이 많아질 때 지역경제도 더 단단해지진다"며 "노동의 존엄과 기업의 성장은 결코 다른 길이 아님을 다시 한번 강조한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com