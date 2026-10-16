남지현, '내가 떨릴 수 있게'로 로코 귀환…사랑스러운 허당미 발산

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남지현이 사랑 앞에서 허당미를 드러내는 엉뚱한 매력부터 김재영과의 티격태격 설렘 케미까지 선보이며 '내가 떨릴 수 있게'의 유쾌한 로맨스를 이끌고 있다.

지난 15일 첫 공개된 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없인 안 하는 여자와 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다. 남지현은 사랑과 결혼에는 지켜야 할 순서가 있다는 확고한 신념을 가지고 살아온 공연수 역을 맡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내가 떨릴 수 있게 남지현. [사진=티빙] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

그간 로맨틱 코미디에서 친근하고 밝은 에너지로 존재감을 드러낸 남지현은 이번 작품에서도 눈길을 끄는 캐릭터를 완성했다. 종갓집 장녀의 단정한 첫인상에 엉뚱한 허당미를 입혀 공연수의 어디로 튈지 모르는 매력을 살렸다. 술에 취해 독고달(김재영) 앞에서 실수하고, 이후 그와 마주하자 허둥대는 모습을 다채로운 표정과 몸짓으로 그려내 웃음을 안겼다. 캐릭터의 빈틈을 사랑스럽게 살린 남지현은 공연수에게 생동감을 불어넣으며 극의 밝은 분위기를 이끌었다.

남지현은 공연수의 솔직하고 똑 부러지는 면모 역시 놓치지 않았다. 처음 접하는 세계에 대한 당혹감과 호기심을 유쾌하게 표현하는 한편, 자신의 생각과 기준을 밝힐 때는 분명한 말투와 태도로 마케터다운 모습을 보여줬다. 여기에 사랑과 관계에 관한 생각이 정반대인 독고달과 부딪히는 순간에는 찰진 말맛으로 팽팽한 긴장감을 더했고, 조금씩 달라지는 눈빛과 표정으로는 두 사람 사이에 피어나는 설렘을 섬세하게 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내가 떨릴 수 있게 남지현. [사진=티빙] 2026.10.16 moonddo00@newspim.com

tvN 드라마 '백일의 낭군님' 이후 오랜만에 김재영과 재회한 남지현은 "예전에 남매로 만나 연기한 적이 있어서 이번에 마음이 너무 편했다"며 "상대 배우가 익숙한 사람이다 보니 오히려 훨씬 편하게, 자유롭게 연기할 수 있었다"고 전했다. 남지현은 티격태격하는 순간부터 설렘이 싹트는 순간까지 김재영과 자연스럽게 호흡을 맞추며 로코의 재미를 더했다.

이처럼 남지현은 다소 낯설게 느껴질 수 있는 설정을 자신만의 색깔로 소화하며 시청자들을 이야기 안으로 끌어당겼다. 편안하게 즐기다 어느새 빠져들게 하는 그의 연기가 '팝콘 로코'의 재미를 살렸다. 4화 말미 공연수가 독고달에게 먼저 데이트를 제안하며 로맨스의 본격적인 시작을 알린 만큼, 앞으로 남지현이 펼칠 활약에도 기대가 모인다. 한편, '내가 떨릴 수 있게'는 매주 목요일 오후 6시 티빙에서 공개된다

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