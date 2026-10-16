[프로야구] '정규시즌 8위' NC, 18일부터 CAMP 1 진행…2027시즌 준비 돌입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 올 시즌 정규시즌 8위에 그치며 포스트시즌 진출에 실패한 프로야구 NC 다이노스가 2027시즌을 향한 준비에 들어간다.

NC는 오는 18일부터 11월 23일까지 창원과 일본 오키나와에서 'CAMP 1'을 진행한다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] NC 2027 CAMP1 창원 참가 명단. [사진=NC 다이노스] 2026.10.16 football1229@newspim.com

지난해 정규시즌 막판 9연승을 달리며 극적으로 가을야구 무대를 밟았던 NC는 올 시즌에는 불펜진 난조 등으로 어려움을 겪었다. 9월 상승세를 타며 포스트시즌 진출 가능성을 되살렸지만 끝내 8위로 시즌을 마쳤다.

NC는 시즌 종료와 함께 곧바로 내년 준비에 나선다. 'CAMP 1'은 NC가 2018년부터 시즌 종료 후 훈련에 사용하고 있는 명칭이다. 한 시즌을 단순히 마무리하는 것이 아니라 다음 시즌을 준비한다는 의미를 담고 있다.

이번 캠프에서는 선수단의 기술 완성도를 높이고 젊은 유망주들의 성장을 끌어내 선수층을 강화하는 데 초점을 맞춘다.

훈련은 장소를 나눠 진행한다. 오는 18일부터 11월 2일까지 투수와 야수 모두 창원NC파크와 마산야구장에서 훈련한다. 구창모와 김형준, 김휘집, 이우성 등 22명은 창원NC파크에서 일정을 소화하고 나머지 선수들은 마산야구장에서 훈련한다.

11월 3일부터는 야수진이 일본 오키나와 기노자손 야구장으로 이동해 훈련을 이어간다. 투수진은 창원에 남아 일정을 소화한다.

[서울=뉴스핌] NC 이호준 감독. [사진=NC 다이노스]

이호준 NC 감독은 "이번 CAMP 1에서는 젊은 선수들의 성장을 이끌고 팀 전체의 경쟁력을 높이는 데 중점을 두겠다"며 "선수단 모두 훈련을 통해 기량을 한층 끌어올려 2027시즌에는 경쟁력 있는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

한편 오키나와 CAMP 1 참가 선수 명단은 추후 확정해 발표할 예정이다.

football1229@newspim.com