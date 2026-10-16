안병구 밀양시장 "2035 미래비전·실행과제 준비…명확한 목표 세워 실천"

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 16일 ‘2035 미래비전 보고회’를 개최했다
- 부서별 미래비전과 핵심과제, 중장기 로드맵을 점검했다
- 실현 가능성과 파급효과를 검토해 사업화할 계획이다
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핵심사업 선정·예산 반영 계획
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 당면 현안과 단년도 중심의 업무방식에 벗어나 10년 뒤 도시의 모습을 구체화하고 실행 과제를 마련하는 작업에 들어갔다.
밀양시는 16일 시청 민원접견실에서 안병구 시장 주재로 '2035 미래비전 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
보고회에서는 각 부서장이 부서와 담당별 목표, 2035년 미래비전, 핵심과제 및 중장기 로드맵을 설명했다. 담당 팀장들은 미래비전과 연계해 발굴한 신규 사업의 필요성과 추진 계획을 보고했다.
시는 보고회에서 제시된 과제를 실현 가능성, 미래 파급효과, 중앙정부와 경남도 정책과의 연계성 등을 기준으로 검토할 계획이다. 이후 우선 추진할 핵심사업을 선정하고 단계별 추진 일정과 재원 확보 방안을 마련한다.
선정된 사업은 연도별 주요 업무계획과 예산에 순차적으로 반영할 예정이다. 여러 부서가 함께 추진해야 하는 과제는 협업 체계를 구성해 세부 실행 방안을 구체화한다.
정책 환경과 지역 여건의 변화를 반영해 미래비전과 핵심과제를 주기적으로 점검하고 보완할 방침이다.
안병구 시장은 "지역의 미래는 명확한 목표를 세우고 실천할 때 만들어진다"며 "2035 미래비전이 구상에 머물지 않고 시민이 체감하는 성과로 이어지도록 실행계획을 면밀히 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com