[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 16일

AI 핵심 요약beta
- 16일 뉴스핌은 경제·산업·금융 등 주요 기사를 엄선해 배달했다
- 부천 도장공장 화재로 소방관과 관계자 등 7명이 부상했다
- 서울시는 정비구역 정상화로 연간 5만가구 공급이 가능하다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
16일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲부천 도장공장 화재 완진…소방관 5명·공장 관계자 2명 등 7명 부상 ▲서울시 "정비구역 57% 해제로 공급 악화...정상화시 연간 5만가구 가능" ▲중수청 '김지용號' 출범…인력·전산 공백 해소 등 조직 정상화 '급선무' ▲美 중간선거 민주당 압승 땐 AI주 '조정이 폭락으로'…데이터센터 규제가 변수 ▲[정국진단] 엄경영 "장동혁 대여투쟁 집결 성과...한동훈 복당은 내년" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.