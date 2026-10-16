김제시, 사회연대경제 한마당 '잇다' 첫 개최

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 16일 제1회 사회연대경제 한마당을 개최했다
- 행사에는 사회적기업 등 지역 기업들이 참여해 제품을 알렸다
- 교육과 체험·공연으로 사회연대경제 이해와 시민 참여를 높였다
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사회적기업·마을기업 등 참여…제품 홍보부터 우선구매 교육·공연 '다채'
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 사회연대경제의 가치를 알리고 지역 기업 간 상생과 협력을 넓히기 위해 지평선문화축제발전소에서 제1회 사회연대경제 한마당 '잇다'를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 공공기관과 유관기관, 시민을 대상으로 사회연대경제의 의미를 알리고 지역 내 사회연대경제기업 간 교류와 소통을 활성화하기 위해 마련됐다. '잇다'는 시민과 기업, 기업과 기업, 지역과 가치를 연결한다는 의미다.
이날 사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업 등 다양한 사회연대경제기업이 참여해 각 기업의 제품과 서비스를 소개하고 체험·판매 부스를 운영했다.
사회연대경제에 대한 이해를 돕기 위한 개념 교육과 공공기관 우선구매 제도 안내도 진행됐다. 스탬프 미션 투어와 포토존, 공연 등 다양한 프로그램을 통해 시민들의 참여와 관심도 이끌었다.
정성주 김제시장은 "이번 행사가 시민들이 사회연대경제의 의미를 가까이에서 이해하고 지역 기업을 알아가는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 사회연대경제에 대한 관심을 높이고 지역의 관련 주체들이 함께 성장하고 협력할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com