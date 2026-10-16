진천군, '대한민국 지역경제대상' 2개 부문 수상...경제리더십·지역혁신 분야

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 16일 지역경제대상 2개 부문을 수상했다
- 전국 군 단위 경제리더십 대상과 지역혁신 우수상을 받았다
- 재정자립도·생산·수출·벤처·생산인구 지표가 높게 평가됐다
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 지역 재정 역량과 산업·인구 기반을 평가하는 지역경제대상에서 2개 부문 수상 성과를 거뒀다.
진천군은 한국지역경제학회와 한국지역경제연구원이 공동 주관한 '2025 대한민국 지역경제대상'에서 전국 군 단위 경제리더십 부문 대상(1위)과 지역혁신 부문 우수상(3위)을 받았다고 16일 밝혔다.
이번 평가는 전국 광역자치단체 17곳과 기초자치단체 226곳을 대상으로 2024년 기준 지역경제 통계를 분석해 이뤄졌다.
일자리·고용, 물가·소비, 기업지원, 문화관광, 농업경제, 지역혁신, 경제리더십 등 8개 분야를 평가했다.
경제리더십 부문에서 진천군은 재정자립도와 경제 성과 등에서 높은 평가를 받았다.
재정자립도는 27.88%로 충북 1위였으며 1인당 지역내총생산(GRDP)은 1억33만원, 수출액은 22억4900만달러로 각각 충북 2위를 기록했다.
지역혁신 부문에서는 산업 기반과 인구 구성이 평가에 반영됐다.
진천군의 벤처기업 수는 80개로 충북 군 단위 2위였고 30~64세 생산가능인구 비중은 54.21%로 충북 1위였다.
이번 수상은 지역경제 관련 통계 지표를 토대로 진천군의 재정 여건과 산업·인구 기반을 평가받았다는 데 의미가 있다.
이승목 경제정책팀장은 "지난해 군 단위 종합 대상에 이어 올해도 2개 부문에서 수상했다"며 "군민이 체감할 수 있는 지역경제 성과를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com